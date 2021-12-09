【人幣定存】大行勁加人幣中長期存息 1年人幣定存最高息2.66厘

▲ 渣打香港今天短减長加人民幣定期存款息，當中1年期最高有2.66厘，在大行中居首。

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追息族有好消息，因大行又報佳音！正當人民幣滙價升勢停不了之際，大小銀行的加息搶存戰仍不斷升級，一改過往滙強息弱的慣例。渣打香港 （02888） 加入追趕加長息的尾班車行列，今天（12月9日）新推半年人民幣定期存款享2.4厘年息，跟3個月存期的年息看齊，又推1年期息率2.66厘，在發鈔行中頓變最高，入場費僅須1萬元（人民幣，下同）新資金，上限150萬元，但須指定渠道開立等附帶條件。而該行另有3個月人幣定存享2.46厘年息、半年1.8厘年息，以及1年1.7厘的選擇，門檻皆為等值10萬港元新錢。

單以大行比併，滙豐（HSBC）早於12月開局已率先驟加3個月、半年及1年期人幣定存年息0.5厘，新息率劃一重上兩厘新關。翌日中銀香港 （02388） 亦相應勁加人幣定存短中長息至兩厘關。專家預期，3大發鈔行已輪流加中長息，料中小行被逼跟加迎戰，存戶有望坐享滙息雙收。

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滙豐1個月港元定存最高息5厘【下一頁】

經歷年尾標尾會的吸存戰，渣打今天短減長加，調低3個月人幣定存年息0.26厘至2.4厘，但維持同期另一2.46厘年息之選，在發鈔行中最高。可是，該年息水平不及恒生 （00011） 及富邦的2.8厘。其他較長期人幣定存方面，半年期以富邦的2.8厘年息奪冠，一年呈雙冠王、富邦和南商俱為2.8厘年息，後者更以月月派息增添賣點。要是只以分行較多的大行較量，渣打1年期人幣定存息率有2.66厘，撼贏工銀亞洲的2.55厘。

人民幣在岸價兌美元昨晚夜盤收報6.3438，創3年半新高，今午暫稍回至6.345。中信銀行（國際）首席經濟師卓亮回應本報查詢指，人民銀行於下周三（15日）正式降準的主要目的，是確保流動性充裕，但基準利率保持穩定，貨幣政策取態未變。人民幣於今年底前的高低區間介乎6.34至6.4，年底目標為6.365。

人民幣兌美元滙價走強【下一頁】

展望來年，大行中暫以花旗最牛，花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，人民幣於未來3個月到1年料為6.35，長線目標5.6。

陳正犖今午補充，短期而言，離岸人民幣兌美元的支持位或為6.4附近，重要阻力區約為6.255。內地剛公布11月份的CPI低於該行的預測，PPI則高於預測。料今年全年CPI預測為2%。

此外，滙豐私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲今天料，明年底人民幣料為6.55。渣打中國宏觀策略部主管劉潔預期，明年首季人民幣挑戰6.3，但明年底回落至6.5。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪