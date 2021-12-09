隨著元宇宙的到來，人類可在虛擬環境裏，做各種日常活動，比如玩遊戲、與同事見面或看電影。虛擬産品——無論是實際産品的數字版本，還是僅存於虛擬世界中的産品——將在元宇宙中擁有自己獨特的價值，所有權由非同質代幣保障。

在元宇宙中，人類可以建立虛擬關係，建立虛擬家園，本質上創造新的虛擬身份。隨著消費者開始通過在數字世界中支出和消費來獲得類似的滿足感（如購買虛擬自行車用於虛擬騎行，或購買虛擬手錶慶祝朋友的生日等等），現實生活與虛擬生活的界限將變得越來越模糊。虛擬社區的崛起將對公司未來幾年的運營方式産生重大影響。

不過元宇宙的崛起，意味著公司需要將廣告預算更多的比例從綫下/綫上轉移到虛擬經濟。重要的是，鑒於人類在元宇宙中的行爲與現實不同，公司需要對虛擬世界中的消費者行爲進行新的研究。涉足虛擬廣告的態勢已然開始。如今，奢侈品牌甚至允許虛擬消費者在實際産品發布之前試用奢侈品虛擬版本已不是罕見之事。還有些品牌發布時尚系列的純數字版本。

科技巨頭與遊戲公司：誰將成爲創建元宇宙的領跑者？全球AR/VR市場還只是元宇宙的一小部分–冰山的一角。此時，沒有人確切地知道元宇宙最終會是什麽樣於，誰將成爲創造元宇宙的領跑者。毫無疑問，科技巨頭在元宇宙中看到了巨大的潜力，因爲後者被廣泛視爲“互聯網的下一個版本”。 全球較大的科網公司已經在雲計算和虛擬現實領域進行了大量投資，以迎接元宇宙的到來。我們相信元宇宙將由社交媒體，遠程辦公及視頻遊戲驅動。

根據Ball Metaverse Index（BALLMETA指數），自今年6月18日以來，基於元宇宙概念的盈利大體上已經超了全球股市。鑒於其對科技領域創新和顛覆性科技公司的影響，我們預計這強勁勢頭將持續下去。總的來說，元宇宙概念擁有比股市大盤更多的營業利潤和更高的股權收益率（ROE）。在細分市場的基礎上，我們認爲最終大規模向元宇宙轉型將成爲以下領域的一個重要增長動力，包括：遊戲引擎，大科技公司及半導體。