博索納羅反對衛生局提議 巴西允未打針旅客入境惹民憤

全球多國因應變種新冠肺炎病毒Omicron，爭相收緊入境措施，包括旅客必須接種新冠疫苗或強制隔離、遏止Omicron擴散。但巴西卻反其道而行，總統博索納羅政府周二（7日）宣布，容許未接種疫苗的旅客入境，只需強制隔離及病毒檢測，引起民眾盛怒。

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巴西衛生監管局（Anvisa） 早前建議，要求所有入境當地旅客必須持有新冠疫苗護照，遏止新冠病毒從外地傳播。Anvisa官員在最近的分析中亦警告，巴西可能會成為未接種新冠疫苗旅客的避風港，為當地民眾及衛生服務構成風險。

但總統博索納羅（Jair Bolsonaro）批評衛生監管局提議，反對再實施禁止入境措施。他周二亦重申對新冠疫苗立場，表示已接種新冠疫苗的人仍會受感染、亦會傳播及死於新冠肺炎。

衞生部長凱羅加（Marcelo Queiroga）同日宣布，未接種新冠疫苗的旅客入境巴西只需要強制隔離5日，然後做新冠病毒檢測即可，但未有解釋具體隔離措施。凱羅加稱，巴西絕不採用疫苗護照來歧視未接種新冠疫苗的人。

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但博索納羅做法卻引起當地民眾嚴重不滿，認為政府處理疫情手法不當，紛紛接種新冠疫苗自保，巴西有超過85%成年人已完全接種新冠疫苗。

此外，當地最大旅遊勝地里約，市長佩斯（Eduardo Paes）決定不跟隨政府做法，正推動要求外國旅客提供疫苗接種證明。佩斯上月亦公開表示，希望未打針的旅客不要前往里約。

當地最高法院周一（6日）下令給予行政部門48小時，要求合理解釋為何不採取疫苗護照措施。

總統博索納羅以反疫苗立場著名，多次公開批評新冠疫苗，強調自己沒有打針，他於去年曾感染新冠病毒並痊癒。

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責任編輯：郭麗明