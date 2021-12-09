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【2022展望】瑞士百達財管：美國加息不會對股市構成影響　看好東盟國家股票

股市 16:11 2021/12/09

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瑞士百達財管：美國加息不會對股市構成影響　看好東盟國家股票

瑞士百達財富管理預期，美國聯儲局將加快縮減其資產購買計劃，並在6月開始加息，料加息三次，但由於實際利率仍處於負值，為股市提供支持。瑞士百達財富管理全球策略師、亞洲首席投資官譚思德（Alexandre Tavazzi）認為，市場已消化加息預期，料到首次加息時，不會對新興股票市場及中國股市造成影響。

恒生投資管理：明年中國股市優於美股，看好六大投資主題，看【下一頁】

《外國公司問責法案》已正式生效，中概股若無法符合美國審計新規，便要從美國退市，譚思德認為，即使有更多中概股回到香港或A股，難言會否吸引大量外資流入。現時負面消息仍多於正面消息，拖累中概股表現，但認為投資者應更關注中概股的基本面，當企業有一日回到本地市場上市時，相信會吸引投資者的青睞。

對於中國經濟，瑞士百達財富管理亞洲宏觀經濟研究主管陳東表示，預期明年中國經濟增長將會放緩至4.5%，上半年或會再一次降準，或帶來信貸增速的反彈。他相信，中國PPI已見頂，消費端的通脹或在明年上半年見頂，預期明年全年通脹為3.9%。

近期多間房企違約，陳東指，不相信違約事件會引發更大的金融危機，銀行在相關方面的風險仍可控，最大影響為中國經濟，但已看到中央在行業政策上開始有邊際性放鬆。

瑞士百達財富管理預期，隨大部分經濟體發展趨向平穩，雖然Omicron病毒出現，但各地不會再重返全面封城，市民也適應了新常態，預期全球實際GDP增速將從今年的5.8%降至2022年的4.5%，其中料美國經濟增長為3.4%，核心通脹為3.9%。

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瑞士百達財富管理預期，明年中國股市每股盈利增長13.9%，料香港增長13.9%。該行最看好東盟（ASEAN）國家的股票，因預期明年經濟增長在低基數下會加快，仍有空間追落後，而定價權及自動化仍將是管理利潤率壓力的關鍵，利好醫療保健板塊，若通脹持續，金融板塊表現將相對良好。

另外，該行將美國股票評級調高至中性，料標普500指數明年每股盈利增長10%，回報放緩至8.2%，到明年底目標價為5000點，對應市盈率為20.2倍，而歐洲股票評級調高至超配，日本亦維持超配。

相關文章：【COP26】瑞士百達：未來幾年加速淘汰化石燃料　私企擔當更重要角色

【大行看法】瑞士百達黃思遠：中資股更具吸引力　看好數碼化轉型5G等長期結構性增長主題

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