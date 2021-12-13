【A股期貨】3家MSCI A50 ETF同周上市　華夏2839、南方東英3003、易方達3111同場爭奪（第二版）

▲ 【A股期貨】兩隻MSCI中國A50 ETF下周一上市 華夏2839及南方東英3003成首批發行商（第二版）

本報早前報道，港交所 （00388） 推出MSCI中國A50互聯互通指數期貨合約近兩個月後，終於有首批追蹤有關指數的交易所買賣基金（ETF）在港掛牌。華夏基金（香港）及南方東英正籌備推出MSCI中國A50 ETF，兩隻ETF將同時周一（13日）在港上市。另外，易方達也會在周二（14日）推出MSCI中國A50 ETF，令同場有3家同指數A股ETF出場。

華夏MSCI中國A50互聯互通ETF （02839） 周一掛牌，「華夏A50」首日登場資產淨值11.4億元人民幣，基金管理費為每年0.3%。華夏A50設有港元、人民幣、美元3款貨幣櫃台，為3款MSCI A50指數ETF最多。華夏A50港元櫃台首日收市報34.66元，成交2億元，以每手50單位計，入場費1733元。

南方東英MSCI中國A50互聯互通ETF （03003） 同樣周一掛牌，「南方明晟A50」首日資產淨值7.7億元人民幣，全包式基金管理費為每年0.99%，全年經常性開支比率1.5%。南方明晟A50只設港元櫃台，首日收市報7.86元，成交1.66億元，以每手100單位計，入場費786元。

易方達（香港）MSCI 中國 A50 互聯互通 ETF （03111） 就於周二掛牌，設有港元、人民幣櫃台。

港交所表示，歡迎三隻MSCI中國A50互聯互通指數ETF在香港上市，有助促進香港市場互聯互通產品生態圈不斷壯大。港交所表示，MSCI中國A50互聯互通指數期貨10推出後，首月未平倉合約名義價值已超過20億美元，11月份的日均成交量達11,927張合約。

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華夏：A股期貨對國際投資者是相關重要的投資工具

華夏基金（香港）業務拓展部副總裁麥榮發向本報表示，雖然今年A股表現未如理想，但資金仍持續經過互聯互通渠道流入A股市場，投資資訊科技、工業、醫療健康、金融、日常消費及非必需消費品板塊，由於機構投資者需要做好投資A股的風險管理，因此華夏有將會推出追蹤MSCI中國A50的產品。

麥榮發續稱，MSCI中國A50互聯互通指數期貨合約自推出後，無論交易量或合約名義金額均快速上升，而且指數使用創新方法追蹤A股，50隻A股遍布不同行業，均衡配置A股，對國際投資者來說是相關重要的投資工具。

（第二版加入華夏及南方東英產品詳情）

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