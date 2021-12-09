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【A股期貨】兩隻MSCI中國A50 ETF下周一上市　華夏2839及南方東英3003成首批發行商（第二版）

17:31 2021/12/09

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【A股期貨】兩隻MSCI中國A50 ETF下周一上市　華夏2839及南方東英3003成首批發行商（第二版）

本報早前報道，港交所 （00388） 推出MSCI中國A50互聯互通指數期貨合約近兩個月後，終於有首批追蹤有關指數的交易所買賣基金（ETF）在港掛牌。華夏基金（香港）及南方東英正籌備推出MSCI中國A50 ETF，兩隻ETF將同時於下周一（13日）在港上市。

早前有關A股期貨ETF報道，詳見【下一頁】

華夏今日證實，將推出華夏MSCI中國A50互聯互通ETF （02839） ，上市起始價約27.2人民幣，每手買賣單位為50股，基金管理費為0.3%，初始投資額超過13億元。消息稱，2839首日上市的資產規模料約2億美元（約15.6億元）。

南方東英方面，同日推出南方東英MSCI中國A50互聯互通ETF （03003） ，上市起始價約7.8元，每手交易為100股，管理費為0.99%，初始投資額約9.4億元。

華夏基金（香港）業務拓展部副總裁麥榮發向本報表示，雖然今年A股表現未如理想，但資金仍持續經過互聯互通渠道流入A股市場，投資資訊科技、工業、醫療健康、金融、日常消費及非必需消費品板塊，由於機構投資者需要做好投資A股的風險管理，因此華夏有將會推出追蹤MSCI中國A50的產品。

*碳排放ETF有哪些可以選擇？【按此速睇】*

華夏：A股期貨對國際投資者是相關重要的投資工具

麥榮發續稱，MSCI中國A50互聯互通指數期貨合約自推出後，無論交易量或合約名義金額均快速上升，而且指數使用創新方法追蹤A股，50隻A股遍布不同行業，均衡配置A股，對國際投資者來說是相關重要的投資工具。

（第二版加入華夏及南方東英產品詳情）

相關文章：【A股期貨】港交所MSCI A股期貨掛牌、首日成交多少？　歐冠昇：強化衍生品中心定位（第二版）

相關文章：【港交所業績】港交所第3季少賺3%至32.5億元　歐冠昇：出入境限制成挑戰、A股期貨未平倉合約達30億

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港股 香港交易所（00388） 管理費 華夏基金 香港交易及結算所有限公司 ETF 香港 A股 中國 互聯互通

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