【A股期貨】兩隻MSCI中國A50 ETF下周一上市　華夏及南方東英成首批發行商

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本報早前報道，港交所 （00388） 推出MSCI中國A50互聯互通指數期貨合約近兩個月後，終於有首批追蹤有關指數的交易所買賣基金（ETF）在港掛牌。華夏基金（香港）及南方東英正籌備推出MSCI中國A50 ETF，兩隻ETF將同時於下周一（13日）在港上市。
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華夏今日證實，將推出華夏MSCI中國A50互聯互通ETF （02839） ，每手買賣單位為50，基金管理費為0.3%，將於下周一上市。
華夏基金（香港）業務拓展部副總裁麥榮發向本報表示，雖然今年A股表現未如理想，但資金仍持續經過互聯互通渠道流入A股市場，投資資訊科技、工業、醫療健康、金融、日常消費及非必需消費品板塊，由於機構投資者需要做好投資A股的風險管理，因此華夏有將會推出追蹤MSCI中國A50的產品。
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麥榮發續稱，MSCI中國A50互聯互通指數期貨合約自推出後，無論交易量或合約名義金額均快速上升，而且指數使用創新方法追蹤A股，50隻A股遍布不同行業，均衡配置A股，對國際投資者來說是相關重要的投資工具。
南方東英向本報證實，集團正籌備推出追蹤MSCI中國A50的ETF。
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