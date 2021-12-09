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【異動股】譚仔國際急升一成　大和睇好區外發展潛力首予「買入」評級

股樓投資 16:34 2021/12/09

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大和發表報告，首予譚仔國際(02217) 「買入」評級，目標價4.1元。該行認為，譚仔已計劃拓展香港以外的市場，包括內地、新加坡、澳洲和日本，且看好其在大灣區發展的潛力，預計到2024年底，譚仔和三哥在內地的分店網絡將達到74個。

報告又指，鑒於譚仔在內地、澳洲、新加坡和日本等市場尚未開發的潛力，其估值應該比香港的同業為高。

 

【2022年部署】瑞銀發表中資股明年展望　建議增持5大板塊　列21隻為首選股

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撰文 : 周兆邦

港股 譚仔國際（02217） 異動股

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