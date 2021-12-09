【異動股】譚仔國際急升一成　大和睇好區外發展潛力首予「買入」評級

大和發表報告，首予譚仔國際(02217) 「買入」評級，目標價4.1元。該行認為，譚仔已計劃拓展香港以外的市場，包括內地、新加坡、澳洲和日本，且看好其在大灣區發展的潛力，預計到2024年底，譚仔和三哥在內地的分店網絡將達到74個。

報告又指，鑒於譚仔在內地、澳洲、新加坡和日本等市場尚未開發的潛力，其估值應該比香港的同業為高。

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