【新股IPO】三新股今有暗盤交易　固生堂2273收盤升19%、一手帳面賺550元

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【恒隆101】恒隆劉靜雅：下半年租戶銷售額已恢復至2018年逾八成水平 旅客即使重臨也不再攻奢侈品
明日將有三隻新股掛牌，包括固生堂 （02273） 、凱萊英醫藥 （06821） 以及北海康成 （01228） 在今日收市後都有暗盤交易。三隻新股中，只有固生堂在暗盤錄得升幅，在富途暗盤中，該股最高見40元，升幅一度達37.9%，收盤報34.3元，升18.3%，一手100股帳面賺530元。而在輝立暗盤中，該股收報34.5元，升近19%，一手帳面賺550元。
|新上市股份
|招股價
|暗盤價
|變化幅度
|一手帳面盈虧
|固生堂 （02273）
|29
|34.5
|+19%
|+550
|凱萊英醫藥 （06821）
|388
|370
|-4.6%
|-1800
|北海康成 （01228）
|12.18
|10.8
|-11.3%
|-1380
*價格均為港元，數據參考輝立暗盤交易場
另外，凱萊英醫藥在輝立暗盤中收報370元，跌4.6%，一手100股帳面虧損1800元。北海康成收報10.8元，跌11.3%，一手虧損1380元。
富途暗盤中，凱萊英收報372元，跌4.1%，一手帳面虧損1600元；北海康成收報11.14元，跌8.5%，一手帳面虧損1040元。
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記者：梁安琪