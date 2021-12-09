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【新股IPO】三新股今有暗盤交易　固生堂2273收盤升19%、一手帳面賺550元

新股IPO 18:37 2021/12/09

分享：

固生堂、凱萊英醫藥以及北海康成今日下午有暗盤交易

明日將有三隻新股掛牌，包括固生堂 （02273） 、凱萊英醫藥 （06821） 以及北海康成 （01228） 在今日收市後都有暗盤交易。三隻新股中，只有固生堂在暗盤錄得升幅，在富途暗盤中，該股最高見40元，升幅一度達37.9%，收盤報34.3元，升18.3%，一手100股帳面賺530元。而在輝立暗盤中，該股收報34.5元，升近19%，一手帳面賺550元。

新上市股份 招股價 暗盤價 變化幅度 一手帳面盈虧
固生堂 （02273） 29 34.5 +19% +550
凱萊英醫藥 （06821） 388 370 -4.6% -1800
北海康成 （01228） 12.18 10.8 -11.3% -1380

*價格均為港元，數據參考輝立暗盤交易場

另外，凱萊英醫藥在輝立暗盤中收報370元，跌4.6%，一手100股帳面虧損1800元。北海康成收報10.8元，跌11.3%，一手虧損1380元。

富途暗盤中，凱萊英收報372元，跌4.1%，一手帳面虧損1600元；北海康成收報11.14元，跌8.5%，一手帳面虧損1040元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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記者：梁安琪

港股 凱萊英（06821） 固生堂（02273） 北海康成－B（01228） IPO

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