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人幣升值加快　後市看法分歧

宏觀解讀 16:01 2021/12/09

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受中國貿易數據強勁帶動，年底前企業結滙增加，離岸及在岸人民幣一度升至3年高位，其中離岸人民幣更一度逼近6.33水平。儘管美元強勢，市場對人民幣需求仍然殷切。事實上，Omicron變種病毒爆發，可能推遲環球經濟重開，令製造商更加依賴中國生產供應鏈，導致中國巨大貿易順差維持更長時間。再加上中美首階段協議檢討在即，美國通脹高企下中美或有更大空間削減關稅，中方對人民幣升值有更大容忍程度。然而，市場並非一致看好人民幣後市。來年聯儲局很可能啟動加息周期以抑制通脹，而人民銀行較大機會進一步寬鬆，抗衡新的經濟下行壓力，中美貨幣政策分化將削弱人民幣利差優勢，人民幣或出現輕微貶值。

數據方面，中國11月份通脹同比上升2.3%，食物價格回升導致通脹有較大升幅。PPI數據輕微回落至同比12.9%，為6月以來首次，顯示中國當局早前採取行動打壓大宗商品價格有效。然而，PPI價格仍然處於26年新高，考慮中國作為世界工廠的地位，環球通脹壓力難以在短期內降溫，其他主要央行或需要加快退市及加息步伐以抑制通脹。

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外滙策略師

欄名 : 外幣滙穗

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