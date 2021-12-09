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【騰訊700】騰訊大股東Naspers 3月減持　成今年全球最大宗配股

股市 16:22 2021/12/09

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【騰訊700】騰訊大股東Naspers 3月減持　成今年全球最大宗配股

外電統計顯示，今年來多宗股市最大規模的配售交易均來自亞洲，其中，騰訊 （00700） 3月份的一次配股更是今年全球最大宗配售。報道指出，騰訊今年3月配售價值147億美元（約1146.6億港元）股份，不僅是今年全球最大宗配股交易，亦是有紀錄以來全球第二大規模的配股。

*石Sir今日推介GX中國半導*

騰訊大股東Naspers沽1.92億股 【下一頁】

騰訊大股東、南非傳媒巨企Naspers今年4月宣布，旗下上市公司Prosus計劃減持騰訊股份。根據銷售文件，Prosus擬以每股575元至595元，減持最多1.9189億股，涉資超過1100億元。配售股份佔騰訊已發行股份2%，Prosus持股由30.9%減至28.9%。據中央結算系統持股紀錄（CCASS），負責配售的投行摩根士丹利，早於3月22日已接收該批股份，意味有關交易早於3月已完成。

*重溫今早《ET開市直擊》港股、美股走勢預測 睇實明年投資主題！*

Naspers首次沽貨時，騰訊股價跌至幾多先見底？【下一頁】

今年全球10大股市配售交易有7宗都是來自亞洲，較去年的5宗有所增加。今年配售規模排全球第二及第三位的，分別是日本郵政（日：6178）及美團 （03690） ，至於創下今年全球第四及第五大配股規模的股份，分別有美國上市的新加坡綜合企業Sea（美：SE），以及比亞迪股份 （01211）

表：今年全球10大配股股份

股份 集資額（美元）
騰訊 （00700） 147億
日本郵政（日：6178） 76億
美團 （03690） 66億
Sea（美：SE） 40億
比亞迪股份 （01211） 39億
Renesas Electronics Corp（日：6723） 38億
VICI Properties（美：VICI） 34億
京東方（深：000725） 31億
順豐控股（深：002352） 31億
西門子醫療（德：SHL） 28億

相關文章：

【騰訊股價】騰訊大股東Naspers擬折讓最多8.7%沽1.92億股　涉資逾1100億元　大摩早於3月22日已收貨

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港股 新經濟股 比亞迪股份（01211） 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 減持 配股 配售 亞洲

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