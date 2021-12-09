【騰訊700】騰訊大股東Naspers 3月減持　成今年全球最大宗配股

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【新股IPO】三新股今有暗盤交易 固生堂2273最高升近四成 現升一成半、一手帳面暫賺445元
外電統計顯示，今年來多宗股市最大規模的配售交易均來自亞洲，其中，騰訊 （00700） 3月份的一次配股更是今年全球最大宗配售。報道指出，騰訊今年3月配售價值147億美元（約1146.6億港元）股份，不僅是今年全球最大宗配股交易，亦是有紀錄以來全球第二大規模的配股。
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騰訊大股東Naspers沽1.92億股 【下一頁】
騰訊大股東、南非傳媒巨企Naspers今年4月宣布，旗下上市公司Prosus計劃減持騰訊股份。根據銷售文件，Prosus擬以每股575元至595元，減持最多1.9189億股，涉資超過1100億元。配售股份佔騰訊已發行股份2%，Prosus持股由30.9%減至28.9%。據中央結算系統持股紀錄（CCASS），負責配售的投行摩根士丹利，早於3月22日已接收該批股份，意味有關交易早於3月已完成。
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今年全球10大股市配售交易有7宗都是來自亞洲，較去年的5宗有所增加。今年配售規模排全球第二及第三位的，分別是日本郵政（日：6178）及美團 （03690） ，至於創下今年全球第四及第五大配股規模的股份，分別有美國上市的新加坡綜合企業Sea（美：SE），以及比亞迪股份 （01211） 。
表：今年全球10大配股股份
|股份
|集資額（美元）
|騰訊 （00700）
|147億
|日本郵政（日：6178）
|76億
|美團 （03690）
|66億
|Sea（美：SE）
|40億
|比亞迪股份 （01211）
|39億
|Renesas Electronics Corp（日：6723）
|38億
|VICI Properties（美：VICI）
|34億
|京東方（深：000725）
|31億
|順豐控股（深：002352）
|31億
|西門子醫療（德：SHL）
|28億
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