【電力股】 龍源電力獲中證監核准 合併內蒙古平莊能源 電力股續受追捧

中資電力股延續昨日（8日）升勢，其中獲中證監批准合併內蒙古平莊能源的龍源電力（00916），股價今日（9日）高見18.2元，最多升11.1%，最新報17.92元，仍升9.4%，成交額增至8.5億元。

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多隻電力股破頂，其中強勢畢現的華潤電力（00836）突破上市高位24.8元，高見25.3元，最新報24.9元，仍升5.7%。中國電力（02380）上周四（2日）公布折讓12.4%配股，股價曾跌逾一成，本周已消化消息並連日上升，今日高見5.03元，最多升近一成，最新報5元，升8.9%，成交額11.9億元。

華電國際（01071）暫為升幅最多的電力股，最新報3.32元，升12.9%，成交額2.7億元。

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記者：郭秀慧