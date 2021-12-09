【ESG】中銀香港ESG基金　首次派息約4厘

▲ 低息環境下，具派息的ESG基金受捧。

全球聚焦聯儲局於下周四（12月16日）的議息結果，普遍預期主席鮑威爾續放鷹，加碼收水，把縮減買債規模倍增至300億美元，但加息則仍須待明年，如大行花旗料明年中才開始加息。正因超低息環境料仍會持續大約半年，難怪具派息的ESG（環境、社會及管冶）基金甚受捧。舉中銀香港 （02388） 旗下全天候多元資產基金為例，自今年7月成立以來最近首次派息，息率約4厘。

中銀香港回應本報查詢指，旗下 「中銀香港全天候多元資產基金」旨在每月派息，按基金的基礎貨幣美元估算，基金的首次派息（10月底）及第二次派息（11月底） 均約為4厘。由於基金的成立日為2021年7月29日，按證監會規定，基金數據披露必須於基金成立後6個月才可刊發，預期最新的單張刊發日為2022年2月（數據則為2022年1月底止）。

宏利可持續亞債基金 派息率續逾3厘

此外，宏利投資管理零售業務部香港總監譚顯達今天（12月9日）回應本報查詢指，「宏利可持續亞洲債券基金」旨在為有興趣追求收益的投資者爭取提供定期收益。基金透過全方位的主動型方式構建投資組合，在投資過程中的各個階段納入重要的ESG考慮因素，尋求帶來可持續的風險調整後回報。自基金於去年8月成立日後年度化派息率可保持3厘以上，截至今年10月29日， 「AA （ 美元 ） 每月派息 （G）類別」的年度化息率為3.44厘。

譚顯達預期，美元利率長期緩慢上升，同時亞洲債券的息差維持吸引，加上亞洲大部分地區ESG債券發行量顯著增加，鑑於這些債券的可持續性、收益率和亞洲投資者的強勁需求，遂繼續看好相關亞洲可持續債券。

問及上述基金設不同滙價，而不同滙價的派息率各異，例如：英鎊派息率為3.55厘、港元為3.22厘、美元3.29厘、澳元僅2.86厘，人民幣基金單位派息率5.94厘為最高，會否最多人揀？譚顯達解釋，基金提供人民幣資產類別主要目的，是滿足人民幣投資者的投資需求，由於不同滙率涉及不同利率，因而派息率會有所不同。

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譚顯達建議，投資者在配置投資組合時，派息率不應是唯一的考慮因素，還要了解分散風險、個人理財目標、以及風險偏好等。隨著投資者、企業及消費者日漸意識到可以在推動ESG方面擔當重要角色，同時達到其理財目標、尤其是與傳統投資理念相比的回報相若，對可持續發展投資的需求預期持續增長。而亞洲信貸基本因素穩定，加上信貸息差優勢，預期可持續債券投資在中長期內表現穩健。

而據這基金的10月份單張顯示，旗下10大債券組合，包括星展集團（DBS）、地鐵（MTR、00066）、以及聯想集團 （00992） 債券等。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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