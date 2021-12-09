【ET講股通】梁耀康：年底前部署（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股今日高開造好，恒生指數開報24168點，重上二萬四關口，其後升幅擴大，半日升213點，報24210點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 齊升1%；滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 逆市偏軟；電力股、蘋果概念股造好。港股後市點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 港股今日市況速覽 恒指重上24000點

00：52 - 內地降準、通脹放緩 憧憬助港股觸底

03：29 - 內地股市受惠降準造好 港股仍「彃不起」

04：45 - 月中降準前可作三大部署

04：56 - 部署一：可考慮基建股 談中國交通建設 （01800） 、中國中鐵 （00390） 買賣策略

09：06 - 部署二：可部署內需股 留意李寧 （02331） 、蒙牛乳業 （02319）

12：59 - 部署三：如大市觸底向上可部署重磅科技股

14：10 - 重磅科技股可選騰訊 （00700） 、美團 （03690）

17：55 - 觀眾問股：新天綠色能源 （00956） 甚麼價位可買入？

19：19 - 觀眾問股：商湯科技 （新上市編號：00020） 值得認購嗎？

20：35 - 觀眾問股：易居企業 （02048） 升勢強 現價值博嗎？

21：57 - 觀眾問股：中國電力 （02380） 、華潤電力 （00836） 未買可以進場買嗎？

24：27 - 個股推介：中國旺旺 （00151）

26：52 - 港股收市市況速報

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恒指全日收報24254點，升257點，大市總成交1,251.8億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，恒指重上24000關，惟仍待成交放量配合，後市始有望平穩向上。

市場憧憬內地適度放寬銀根以迎接年關，人行早前降準放水逾萬億，雖然官媒強調不會大水漫灌，但在通脹壓力減輕下，相信貨幣政策續有一定空間。

A股表現平穩，上證指數升1%至3673點，惟資金未見流入港股。美股高位現調整壓力，但整體表現不差。

3方向出擊 吼基建內需科技

後市如何部署？可朝三方向出擊：

一、基建股：中交建 （01800） 升0.7%至4.27元，失守4元止蝕，上望4.5、4.7元。中鐵 （00390） 升1%至4.05元，若突破4.1元，可上望4.3、4.5元，失守3.61元止蝕。

二、內需股：李寧 （02331） 升2.2%至94.2元，突破98元追貨，失守83.6元或76.85元止蝕。蒙牛 （02319） 升2.3%至45.15元，短綫上望47、48元，失守43.1元止蝕。

三、科技股：騰訊 （00700） 升1.2%至472.6元，失守447.6元止蝕。美團 （03690） 升0.7%至247元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰新天綠色、易居、中國電力、華潤電力、中國旺旺︰立即觀看】

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