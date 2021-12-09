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【ET講股通】梁耀康：年底前部署（附time code）

股市 15:33 2021/12/09

分享：

港股今日高開造好，恒生指數開報24168點，重上二萬四關口，其後升幅擴大，半日升213點，報24210點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 齊升1%；滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 逆市偏軟；電力股、蘋果概念股造好。港股後市點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：00 - 港股今日市況速覽 　恒指重上24000點
00：52 - 內地降準、通脹放緩　憧憬助港股觸底
03：29 - 內地股市受惠降準造好　港股仍「彃不起」
04：45 - 月中降準前可作三大部署
04：56 - 部署一：可考慮基建股　談中國交通建設 （01800） 、中國中鐵 （00390） 買賣策略
09：06 - 部署二：可部署內需股　留意李寧 （02331） 、蒙牛乳業 （02319）
12：59 - 部署三：如大市觸底向上可部署重磅科技股
14：10 - 重磅科技股可選騰訊 （00700） 、美團 （03690）
17：55 - 觀眾問股：新天綠色能源 （00956） 甚麼價位可買入？
19：19 - 觀眾問股：商湯科技 （新上市編號：00020） 值得認購嗎？
20：35 - 觀眾問股：易居企業 （02048） 升勢強　現價值博嗎？
21：57 - 觀眾問股：中國電力 （02380） 、華潤電力 （00836） 未買可以進場買嗎？
24：27 - 個股推介：中國旺旺 （00151）
26：52 - 港股收市市況速報

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。
立即收看：https：//video.hket.com/video/3127870

欄名 : ET講股通

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