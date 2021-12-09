【ET講股通】梁耀康：年底前部署（附time code）

港股今日高開造好，恒生指數開報24168點，重上二萬四關口，其後升幅擴大，半日升213點，報24210點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 齊升1%；滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 逆市偏軟；電力股、蘋果概念股造好。港股後市點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 港股今日市況速覽 恒指重上24000點

00：52 - 內地降準、通脹放緩 憧憬助港股觸底

03：29 - 內地股市受惠降準造好 港股仍「彃不起」

04：45 - 月中降準前可作三大部署

04：56 - 部署一：可考慮基建股 談中國交通建設 （01800） 、中國中鐵 （00390） 買賣策略

09：06 - 部署二：可部署內需股 留意李寧 （02331） 、蒙牛乳業 （02319）

12：59 - 部署三：如大市觸底向上可部署重磅科技股

14：10 - 重磅科技股可選騰訊 （00700） 、美團 （03690）

17：55 - 觀眾問股：新天綠色能源 （00956） 甚麼價位可買入？

19：19 - 觀眾問股：商湯科技 （新上市編號：00020） 值得認購嗎？

20：35 - 觀眾問股：易居企業 （02048） 升勢強 現價值博嗎？

21：57 - 觀眾問股：中國電力 （02380） 、華潤電力 （00836） 未買可以進場買嗎？

24：27 - 個股推介：中國旺旺 （00151）

26：52 - 港股收市市況速報

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