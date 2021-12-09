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【2022年部署】瑞銀發表中資股明年展望　建議增持5大板塊　列21隻為首選股

股樓投資 15:56 2021/12/09

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瑞銀發表明年展望，料MSCI中國指數明年底目標98點，潛在回報為13%，相當預測市盈率14.8倍。該行指近期內地對互聯網行業監管大致與國際標準看齊，料在經濟下行壓力下，需鼓勵企業進一步加大研發投資，料明年互聯網監管措施影響有限，指內地互聯企業在長期仍是中國經濟增長重要動力。

該行指，明年中資股中建議增持互聯網、食品及飲料、家電、再生能源及汽車零部件5大板塊，並建議建議減持內銀、原材料、汽車製造及零售、物管、石油及天然氣板塊。該行指過往內地樓市下行周期下，原材料及內銀股股價表現會較差。

瑞銀估計中國2022年實質GDP增長按年將放緩至5.4%(料2021年增長7.6%)，料中國明年出口增長10%，進口按年升9%，料明年CPI按年升2%，估計明年PPI增長介乎2%至2.5%，並估計內地明年房地產銷售及投資各跌10%及5%，並料內地會逐步放鬆房地產政策措施。

 

瑞銀明年首選中資股名單：

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撰文 : 周兆邦

福耀玻璃（03606） 港股

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