  • 22°C
香港時間 : 20211209日 (四) 16:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【FB新功能】Messenger Kids推深夜模式　增語音效果及雙人連線遊戲

科技 15:57 2021/12/09

分享：

Meta旗下的社交平台Facebook由去年起，於香港等地推出專為6至12歲兒童而設的兒童版Messenger（Messenger Kids）。近日Facebook官方網誌更宣佈，將於Messenger Kids推出三大功能，分別是深夜模式（Dark mode）﹑新增不同語音效果以及雙人連線遊戲。

【Meta】Meta：中小企明年面臨更大挑戰　宜採用短片、通訊工具增聯繫

【Meta】恐造成市場壟斷　Meta收購動畫搜尋平台Giphy申請被駁回　

Meta產品經理Andres Iga Salas指，深夜模式早於2019年初起應用在標準版Messenger中，現時亦同時支援Messenger Kids。而新增的語音效果則可配合錄音功能使用，當中有5個音效選擇，包括令聲音聽起來像機械人、幽靈、大猩猩、老鼠，或者像對著貝殼說話的效果。這些音效選項可在發送語音訊息前或後進行調整。

    點擊圖片放大

除了以上兩個新功能外，Messenger Kids還新增雙人連線遊戲，例如有國際象棋、井字遊戲和「Daily Doodle」。兒童可以在輸入聊天對話界面，點擊右下角的橙色遊戲手掣圖案，選擇要遊玩的遊戲。惟上述功能會於未來數星期內首先在iOS裝置上推出，隨後才到Android系統。

事實上，Meta早前推出兒童版IG（Instagram Kids）已遭受廣泛批評，指責將影響兒童在認知發展關鍵時期的心理健康、容易因為受到霸凌甚至性虐待等，並引起美國44州總檢察長向行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）致函，最終在今年9月底宣布暫時停止開發。

Messenger Kids與IG相比下，有更多針對家長可控制的權限功能，因此大大減低爭議。例如是Messenger Kids兒童賬戶必須經由家長進行設定啟用、可以查看所有與孩子通訊和視像通話的對象，旨在讓父母能確保13歲以下孩子不會與不適當的人接觸。

【Meta】憂兒童安全問題　FB、IG加密訊息計劃延至2023年

責任編輯：黃顯晴

相關文章

【Meta】Facebook新創作者政策　繞過蘋果30%抽成　香港有份？
2021/11/06
【Meta】Facebook新創作者政策　繞過蘋果30%抽成　香港有份？
【Facebook】Facebook系統無故出錯　用戶無法發布《永恆族》打卡貼文
2021/11/09
【Facebook】Facebook系統無故出錯　用戶無法發布《永恆族》打卡貼文
【IG新功能】仿傚Patreon？　IG擬推訂閱功能　
2021/11/11
【IG新功能】仿傚Patreon？　IG擬推訂閱功能　
【Instagram】對抗TikTok　Instagram推字幕轉語音、聲音特效功能
2021/11/13
【Instagram】對抗TikTok　Instagram推字幕轉語音、聲音特效功能
【Instagram】IG要求部分用戶錄影自拍認證　官方：不涉及臉部辨識
2021/11/18
【Instagram】IG要求部分用戶錄影自拍認證　官方：不涉及臉部辨識

你可能感興趣

【Meta】Facebook新創作者政策　繞過蘋果30%抽成　香港有份？
14:00 2021/11/06
【Meta】Facebook新創作者政策　繞過蘋果30%抽成　香港有份？
【Facebook】Facebook系統無故出錯　用戶無法發布《永恆族》打卡貼文
17:50 2021/11/09
【Facebook】Facebook系統無故出錯　用戶無法發布《永恆族》打卡貼文
【IG新功能】仿傚Patreon？　IG擬推訂閱功能　
17:00 2021/11/11
【IG新功能】仿傚Patreon？　IG擬推訂閱功能　
社交平台 Meta 朱克伯格 iOS Facebook Instagram Android

上一篇文章

【摺機變磚】Android 12有bug？　三星摺機更新後現故障

下一篇文章

【遊戲熱話】熱潮不減！　Pokémon新作首周銷售媲美上一代作品
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【初創兵團】數碼港CEO任景信：看好本港前景　預計獨角獸企業增長
【初創兵團】數碼港CEO任景信：看好本港前景　預計獨角獸企業增長
【數據中心】中移動火炭數據中心動工　料2025年投入服務
【數據中心】中移動火炭數據中心動工　料2025年投入服務
【App吸金力創新高】報告：2021年蘋果App Store收入　接近Google Play兩倍
【App吸金力創新高】報告：2021年蘋果App Store收入　接近Google Play兩倍
【混合式相機】FUJIFILM旗艦級即影即有相機登港　Instax mini Evo售1,690元
【混合式相機】FUJIFILM旗艦級即影即有相機登港　Instax mini Evo售1,690元
【年度回顧】Google香港2021年度搜尋榜出爐　MIRROR、本地運動員上榜
【年度回顧】Google香港2021年度搜尋榜出爐　MIRROR、本地運動員上榜
【安心出行】不能再寫紙！堂食強制食用安心出行　哪些人士可獲豁免
【安心出行】不能再寫紙！堂食強制食用安心出行　哪些人士可獲豁免
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款