【FB新功能】Messenger Kids推深夜模式　增語音效果及雙人連線遊戲

Meta旗下的社交平台Facebook由去年起，於香港等地推出專為6至12歲兒童而設的兒童版Messenger（Messenger Kids）。近日Facebook官方網誌更宣佈，將於Messenger Kids推出三大功能，分別是深夜模式（Dark mode）﹑新增不同語音效果以及雙人連線遊戲。

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Meta產品經理Andres Iga Salas指，深夜模式早於2019年初起應用在標準版Messenger中，現時亦同時支援Messenger Kids。而新增的語音效果則可配合錄音功能使用，當中有5個音效選擇，包括令聲音聽起來像機械人、幽靈、大猩猩、老鼠，或者像對著貝殼說話的效果。這些音效選項可在發送語音訊息前或後進行調整。

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除了以上兩個新功能外，Messenger Kids還新增雙人連線遊戲，例如有國際象棋、井字遊戲和「Daily Doodle」。兒童可以在輸入聊天對話界面，點擊右下角的橙色遊戲手掣圖案，選擇要遊玩的遊戲。惟上述功能會於未來數星期內首先在iOS裝置上推出，隨後才到Android系統。

事實上，Meta早前推出兒童版IG（Instagram Kids）已遭受廣泛批評，指責將影響兒童在認知發展關鍵時期的心理健康、容易因為受到霸凌甚至性虐待等，並引起美國44州總檢察長向行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）致函，最終在今年9月底宣布暫時停止開發。

Messenger Kids與IG相比下，有更多針對家長可控制的權限功能，因此大大減低爭議。例如是Messenger Kids兒童賬戶必須經由家長進行設定啟用、可以查看所有與孩子通訊和視像通話的對象，旨在讓父母能確保13歲以下孩子不會與不適當的人接觸。

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責任編輯：黃顯晴