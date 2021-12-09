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港股重上兩萬四關口　科網股造好　內房股領市

股市 13:30 2021/12/09

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港股今日高開171點，恒生指數開市重上兩萬四關口，其後升幅擴大，半日升213點，報24210點。不過港股但成交偏淡，總成交只有708億元。

科網股造好，市場逐步消化中概股從美國退市的憂慮，科網股今早造好，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 齊升1%。

另外，市場消息指快手 （01024） 會於年底前裁員，刺激快手股價大升，今早一度升超過4%，中午報升3%，報86.7元。

內地通脹升至15個月高位

內地今早公布11月份通脹數據內地通脹按年升2.3%，升至15個月的高位，低於市場預期。　

內地股市造好，上證綜合指數半日升37點，收報3675點；滬深300指數半日升68點，收報5280點。　
 
對於港股後市走勢，本報專欄作者余少文認為，雖然兩地股市齊升，但恒生指數和國企指數，已接近阻力位24500點和8700點，建議投資者要小心股市隨時會回氣。　

內房股造好亦是帶動大市上升的動力之一，潤地、龍湖、碧桂園一度升3%至4%，連帶碧桂園服務也升逾3%。

本報專欄作者石鏡泉昨日推介龍湖，龍湖今早一度升超過4%，半日收報40.75。　

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