CAINE HILL首批50伙　開放式折實542.3萬起入場

恒地（00012）旗下上環堅道新盤CAINE HILL公布首張價單，涉及50伙，入場價542.3萬元起。恒地營業（二）部總經理韓家輝指，項目銷售安排最快下周公布，最快聖誕假期前首輪推售。

首批50伙單位戶型涵蓋11伙開放式及39伙一房間隔，實用面積由190至285平方呎不等。整批價單定價由559.1萬至895.9萬元，價單呎價則由27,394元至31,711元。以最高優惠率3%計，折實後售價由約542.3萬至約869萬元，折實呎價則介乎26,572元至30,759元。首張價單入場單位為6樓F室，開放式間隔，實用面積面積190平方呎，折實售542.3萬元，折實呎價為28,544元。

資料顯示，CAINE HILL位於堅道73號，項目示範單位設於於國際金融中心一期，將於本周六（11日）開放予公眾參觀。

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