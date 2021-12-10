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【居屋裝修】新手父母入住錦豐苑 33萬裝修428呎單位 客廳木紋元素增添溫暖 黑框玻璃門設計陽光入室

理財智慧 13:00 2021/12/10

分享：

現時本港樓價持續高企，很多人考慮售價比較低廉的居屋，但居屋抽中的機率難過中六合彩，今次的屋主幸運地購入了馬鞍山錦豐苑一個約428呎居屋單位，花了33萬把全屋裝修成溫馨又舒適。由於屋主偏好舒適明亮的空間底蘊，全屋貫徹皎潔白色為主題，令整體視野更寬闊、敞亮，盡顯晈潔清新的感覺。

室內設計公司「Spirit Interior Design」分享了一個裝修案例，單位屬於清水樓，屋主是一對新手父母，育有數月大的初生嬰兒。裝修風格呈現出簡約北歐風，以米白色牆身為主調，配上淺灰色木地板作點綴，視覺上營造了一種簡潔、舒服的感覺。

客廳的牆身選用簡潔大氣的米白色，除了全屋的淺灰色木地之外，在牆身及傢俬也有木紋元素，其中深棕色木門與白色儲物櫃，在視覺上形成對比。為了避免儲物櫃造成單調感，設計師在儲物櫃中間加上一張深棕色枱面，點綴之外也伸延了視覺空間，而半身淺木紋特色牆質感，令空間感覺溫暖又清新。

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主人房採用隱形暗門設計，連貫客廳凹凸粗幼木條子牆身及衣櫃櫃身設計，增添線條美感。原本客廳靠窗部分間為客房，為了改善客廳採光，設計師利用黑框玻璃門設計，通透的隔間讓自然日光流淌入室，照亮客廳空間。至於客房暫時只用作活動空間，因為小朋友剛出生、不想有太大改動，留待他日長大後再裝修。

廚房則採用了開放式設計，以藍白色為主，配上白色雲石磁磚劃分了廚房，視覺上增加了空間感。在浴室方面則用上米白色作基調，拼上深灰色地磚區間，溫馨之餘又不失格調。

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費用：

清拆：約$26,000
水電：約$70,000
泥水：約$70,000
油漆：約$40,000
木工及傢私：約$130,000

合共 ：約 $336,000

 

圖片由 Spirit Interior Design提供

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎向《iMoney》投稿！ 【投稿連結

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責任編輯：陳頌潔

設計師 居屋 組合 凱樂苑 長沙灣 設計 裝修設計

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