【iM驗樓】女律師怕現金貶值 850萬買愛海頌500呎單位 尖廳落地窗成最大扣分位

由長江實業地產及市區重建局合作發展，位於深水埗區的新樓盤愛海頌於近月開始收樓，《iMoney》記者今次偕同驗樓師陳智康（康Sir），一同驗收第三座中層507平方呎單位。康Sir檢驗後，發現單位大部分均為小問題，只影響外觀不影響實際使用，如地板有釘孔、廚櫃門鉸鬆脫等。惟大廳兩面落地玻璃窗都有崩花位，更超過標準1.2亳米的規定，建議全部更換；窗戶更因而成單位最大扣分位，僅得25分，單位總得82分。

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單位業主許小姐為首次置業，自然十分着緊單位質素，任職律師的她，早前以850萬元，買入愛海頌第三座一個兩房507平方呎單位。她接受訪問透露，近來都有「上車」打算，為此更是密密睇樓。她考慮到全球不少經濟體採取量化寬鬆政策（Quantitative Easing，QE），即有人稱之為「開機印鈔票」政策，擔心日後現金會貶值，所以希望「買磚頭」保值。其次是工作一段日子後，終於儲到足夠的首期；同時身邊不少朋友都成為業主，在朋輩影響下，令她決心擁有自己的物業。

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許小姐表示，愛海頌單位打算用作一人獨住，以展開獨立生活。她本來與父母同住沙田區，最初打算在同區置業，然而一直未能覓到心水樓盤，後來一次機緣巧合下，到愛海頌的展銷廳參觀，她指當時「只在展銷廳看過（示範單位），兩、三個小時後就買了，沒有來這區實際看過單位。」她更坦言，當時不知愛海頌的單位設有隔音鰭，知情的話未必會選擇購買這個屋苑。

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至於單位質素如何呢？康Sir表示，單位大多都是小問題，如大廳地板有釘孔未補、廚房去水位掃口邊過大、雪櫃頂櫃鉸鬆脫等。單位在批盪、欄桿、家電、假天花等類別都獲滿分。而單位失分最多的位置，分別是鋪磚及窗戶，僅得55分及25分。康Sir指出，外牆磚片明顯大小不一，有些磚片造細了，卻只以「唧膠」方式補救，他建議發展商更換磚片，以求盡善盡美。

外牆鋪磚問題只影響美觀，不過窗戶則影響到安全問題。康Sir稱，大廳的4塊玻璃都有崩花問題，其中最大一面「梗窗」玻璃，更是在單位內直接摸到崩花位。因數塊玻璃窗的崩花位，均超過標準1.2亳米的規定，為安全起見，康Sir建議更換所有玻璃窗。他又提到，愛海頌大部分單位的扣分項目皆為窗戶，特別提醒業主在檢驗屋苑單位時，須特別留意這窗戶部分。

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攝影：彭大偉

記者：陳楚琨