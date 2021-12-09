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【中紀委巡視】外電：中紀委巡視人行抵禦私企風險是否疏忽、傳不滿獨立性論述　此前已調查兩前官員

股市 16:18 2021/12/09

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負責政府和黨內反貪工作的中紀委10月宣布，中央第四巡視組會巡查人民銀行、中銀保監、中證監等25家金融單位。外電最新引述消息指，中紀委近數周正巡視人行北京總部，向職員發問並檢視文件，又指北京對於人行應具獨立性的說法容忍程度不高。

報道稱，北京當局認為人行就如同中共政府的其他部份一樣，接受黨的指揮。

*【石Sir午市閒談】今日推介GX中國半導*

中央巡視組進駐中證監、四大內銀股等25家金融單位，名單可看【下一頁】

報道指，中紀委巡視內地25間金融機構的重點工作，將包括調查金融機構領導層對內地各行業監管過於寬鬆，或人行等監管機構是否一直疏忽提防私營企業帶來的風險，令內地經濟過度依賴債務推動房地產投資，在阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團、恒大 （03333） 事件的監管角色。

報道引述消息指，以人行為例，調查目標在於人行於抵禦私人機構如螞蟻集團所構成的風險上，是否存在疏忽。

人行前官員周學東、王永紅傳正受查

除了巡視工作，報道指出近期至少兩名人行官員正接受調查，包括原央行辦公廳主任及金融穩定局局長周學東、原人行科技司司長王永紅。

周學東在去年11月離開人行，轉至國家開發銀行副出任行長，但內地傳媒發展，周學東的資料上周已在國開行的官網被刪除，原因不明。周學東在人行期間，曾負責與肖建華關係密切的包商銀行一案。

王永紅則於今年10月被中紀委通報，涉嫌嚴重違紀違法，但未交代詳情。王永紅在人行工作時，負責研究互聯網金融領域。

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