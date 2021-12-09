▲ 【元宇宙】新世界鄭志剛投資區塊鏈遊戲平台Sandbox 獲最大虛擬土地

外電報道，新世界 （00017） 行政總裁鄭志剛宣布，投資區塊鏈遊戲平台The Sandbox ，並獲得Sandbox中最大的虛擬土地。有報道指，鄭志剛對The Sandbox 的投資金額約為500萬美元（3900萬港元）。

鄭志剛周四表示，他的虛擬世界將包括一個「創新中心」，展示大灣區創業公司的商業成功，其虛擬世界內有10家公司，當中包括香港基因和診斷檢測商Prenetics，物流獨角獸Lalamove，以及手機配件品牌Casetify等公司，均與新世界和鄭志剛旗下Venture capital firm有合作夥伴關係。

The Sandbox 是總部位於香港的區塊鏈遊戲獨角獸Animoca Brands的子公司，其遊戲允許玩家建立一個虛擬世界，並通過變現遊戲內的物品獲利，其中可以包括玩家購買的數字土地或為他們的化身製作的可穿戴設備。在這個虛擬世界中，玩家可以使用平台的NFT（非同質化代幣）和遊戲代幣 SAND 在以太坊區塊鏈中創造並擁有屬於自己的遊戲世界。

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