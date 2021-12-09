戲稱首相府疫情下辦派對 約翰遜新聞秘書揮淚辭職

英國早前一段影片顯示，英國首相約翰遜新聞秘書斯特拉頓在去年聖誕節封城期間，曾開玩笑說要在英國首相府舉行聖誕派對。影片引來大量民眾批評，斯特拉頓其後辭職，約翰遜亦為影片內容道歉。惟英國大都會警察表示，由於缺乏證據，不會調查相關指控。

約翰遜強調收緊防疫非封城 籲勿放棄聖誕派對 【下一頁】

英國有媒體早前報道，指斯特拉頓（Allegra Stratton）去年年底英國封城期間，開玩笑指曾在英國首相府舉辦聖誕派對，英國獨立電視台（ITV）在周二（7日）曝光相關影片。

當時斯特拉頓在綵排新聞發布會時，被扮演記者的工作人員問及，去年12月18日時首相府是否曾舉行派對，她開玩笑地表示虛構的派對是一個商務會議，會議上未能保持社交距離。

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影片受到廣泛批評，有外界意見指影片證實首相府違反自己訂立的防疫規例。反對派工黨領袖施紀賢（Keir Starmer）批評約翰遜，「猶如在愚弄大眾」 （taking the public for fools），而蘇格蘭民族黨議員布萊克福德（Ian Blackford）則要求約翰遜辭職。

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影片曝光數小時後，斯特拉頓宣布辭去首相顧問職務，並在家門前含淚讀出聲明，稱會對影片中的說話感到終身後悔。約翰遜（Boris Johnson）周三（8日）表示，對影片內容感到憤怒，但一再保證，去年聖誕節期間首相府並未舉行任何派對。

約翰遜對議員表示，為影片內容毫無保留地向全英國民眾道歉。他亦指示內閣秘書凱斯（Simon Case）就影片展開調查，若發現違規會採取法律行動。

斯特拉頓含淚讀聲明

英國大都會警察發表聲明表示，已收到大量信件，指首相府在去年尾違反防疫規定舉行非工作目的的室內派對。當局仔細考慮及查看涉事影片後，決定不會調查指控。警方指目前缺乏首相府違反防疫措施證據，決定亦符合大都會警察不追溯違反防疫規定指控政策，並指若凱斯調查發現任何證據後，將會提交給警察作進一步考慮。

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責任編輯：李俊儀