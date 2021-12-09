財經台今日精選（2021年12月9日） 股市 18:00 2021/12/09 分享： 財經資訊、股票分析、投資部署、股票策略，《經濟日報》「財經台」逢交易日為你捕捉市場焦點，邀請市場專家為你剖析金融市場形勢，做好投資部署。 今日「財經台」精選短片：港股明年選股策略速睇 美股電動車股Rivian（RIVN）vs Nvidia（NVDA）二揀一怎選？ 中國電力2380今早再破頂 即睇買賣策略 Tesla（TSLA）調整至1000美元之下可以買嗎？ 蘋果（AAPL.US）股價屢創新高 仍有力再上嗎？ 美股調整後再反彈 開始重回升軌？ 更多財經資訊節目，登入「財經台」 今日節目足本版↓ 【石Sir午市閒談】今日推介GX中國半導 【ET開市直擊】港股、美股走勢預測 睇實明年投資主題 欄名 : 財經台今日精選 相關文章 Crypto投資前景如何 ETF 可以買嗎？ 2021/12/07 Crypto投資前景如何 ETF 可以買嗎？ 中國銀行3988欲買入長期持有收息如何？朱晉民（朱Sir）：「放棄吧」 2021/12/07 中國銀行3988欲買入長期持有收息如何？朱晉民（朱Sir）：「放棄吧」 港股高開造好半日升340點 內房造好、阿里9988重組股價大彈一成 2021/12/07 港股高開造好半日升340點 內房造好、阿里9988重組股價大彈一成 比亞迪（01211）買賣策略 教你正股以外的選擇 2021/12/07 比亞迪（01211）買賣策略 教你正股以外的選擇 港股難言見底惟向下空間有限 上望阻力睇幾多 2021/12/08 港股難言見底惟向下空間有限 上望阻力睇幾多 你可能感興趣 Crypto投資前景如何 ETF 可以買嗎？ 16:12 2021/12/07 Crypto投資前景如何 ETF 可以買嗎？ 中國銀行3988欲買入長期持有收息如何？朱晉民（朱Sir）：「放棄吧」 16:15 2021/12/07 中國銀行3988欲買入長期持有收息如何？朱晉民（朱Sir）：「放棄吧」 港股高開造好半日升340點 內房造好、阿里9988重組股價大彈一成 13:30 2021/12/07 港股高開造好半日升340點 內房造好、阿里9988重組股價大彈一成 知多啲 買美股 電動車股Rivian（RIVN）vs Nvidia（NVDA）二揀一怎選？ 買美股 電動車股Rivian（RIVN）vs Nvidia（NVDA）二揀一怎選？ 港股明年能否回 選股投資策略速睇 港股明年能否回 選股投資策略速睇 中國電力2380今早再破頂 即睇買賣策略 中國電力2380今早再破頂 即睇買賣策略 內地放風降準 內銀股逐隻分析：招商銀行3968vs建設銀行939vs郵儲銀行1658 內地放風降準 內銀股逐隻分析：招商銀行3968vs建設銀行939vs郵儲銀行1658 友邦1299股價曾穿80元關 下行壓力有幾大？ 友邦1299股價曾穿80元關 下行壓力有幾大？ 最新專欄文章 更多 財經台今日精選（2021年12月8日） 2021/12/08 財經台今日精選（2021年12月8日） 財經台今日精選（2021年12月7日） 2021/12/07 財經台今日精選（2021年12月7日） 財經台今日精選（2021年12月6日） 2021/12/06 財經台今日精選（2021年12月6日） 財經台今日精選（2021年12月3日） 2021/12/03 財經台今日精選（2021年12月3日） 財經台今日精選（2021年12月2日） 2021/12/02 財經台今日精選（2021年12月2日） 經濟 股票 金融