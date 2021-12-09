【新冠疫苗】輝瑞CEO：第4針可能要提前打

新冠肺炎Omicron變種病毒被指擁有更強疫苗逃逸能力，輝瑞自家研究指第3針疫苗有助應對Omicron變種威脅。輝瑞行政總裁日前受訪時透露，由於Omicron變種出現，民眾可能要提前打第4針疫苗。

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輝瑞（Pfizer）與BioNTech周三（8日）公開的自家研究指出，接種第3針輝瑞疫苗有效對抗Omicron變種。行政總裁艾伯樂（Albert Bourla）同日受訪時承認，按照初步研究數據，第4針疫苗可能要較預期早開始接種。

艾伯樂表示，由於研究初步發現Omicron變種能降低疫苗產生的保護抗體，因此估計比預期快需要第4針疫苗。但艾伯樂相信，輝瑞疫苗仍然有效對抗Omicron變種。

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惟艾伯樂強調目前仍需多作實驗，才能確定Omicron變種威脅，預計更多真實世界及更準備的研究數據會在未來兩周出爐。

同時艾伯樂認為，現時當務之急為安排民眾接種第3針度過冬季，相信第3針將為民眾提供優良的保護。艾伯樂亦指，輝瑞研發的新冠口服藥Paxlovid有助在冬季減少新冠入院重症及死亡率。

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責任編輯：吳漢培