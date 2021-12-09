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買美股－電動車股Rivian（RIVN）vs 元宇宙股Nvidia（NVDA）二揀一怎選？

股市 14:01 2021/12/09

分享：

一度被視為「Tesla殺手」的電動車股Rivian（美：RIVN）上月上市數天內急升，其後大幅回調；Nvidia（美：NVDA）創辦人兼首席執行官黃仁勳上周趁高套現減持44萬股，股價一度跌逾半成。兩隻美股前景走勢點睇？二選一如何抉擇？富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）為你分析，立即點擊收看／收聽：

*重溫《ET開市直擊》- 港股、美股走勢預測 睇實明年投資主題*【按此－附time code】

Time code
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00：54 - 美國反覆靠穩　蘋果股價創新高
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02：23 - 外圍市況早段表現　日股微跌
02：55 - 道指近日明顯反彈　美股可重回升軌？
06：42 - 個股分析：蘋果（APPL.US）屢創新高有力再上嗎？
09：00 - 觀眾問股：Tesla（TSLA）調整至1000美元之下可以買嗎？
10：08 - 觀眾問股：Rivian（RIVN）vs Nvidia（NVDA）二揀一怎選？
11：51 - 港股上日市況速報
12：42 - 港股近日氣氛改善　後市轉趨樂觀？
17：34 - 港股短綫揀股策略　電力股有支持？談中國電力 （02380）
20：57 - 觀眾問股：中國電力 （02380） vs華潤電力 （00836） 點揀？
21：48 - 港股開市後市況速報
23：49 - ET個股推介：李寧 （02331）
24：47 - 觀眾問股：港股年底前有沒有機會重返26000點？
26：57 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 16.8元買入，短綫走勢如何？打算年底前沽點港股
27：59 - 觀眾問股：Tesla 穩升，1211點睇
29：55 - 觀眾問股：長城汽車 （02333） 值得現價買嗎？
31：08 - 觀眾問股：手持Nvidia（美：NVDA）、Apple（美：APPL）、台積電（美：TSMC）如何
執倉調整？可以加什麼股份平衡組合？
33：04 - 談碳排放ETF有哪些可以選擇
37：20 - 觀眾問股：東岳 （00189） 、中集安瑞科 （03899） 想炒氫能概念兩隻也要持有嗎？
39：13 - 濰柴動力 （02338） 也有氫能概念可留意
39：38 - 觀眾問股：京城機電股份 （00187） 是否另一種氫能概念選擇？
41：06 - 買賣美股的操作建議
44：03 - 美股vs港股明年形勢如何？談港交所 （00388） 、藥明生物 （02269）
44：29 - 港股明年選股策略
45：00 - 港股選國策相關股　睇好汽車股、新能源股
46：50 - 美股明年選股策略　可選硬件股、碳排放ETF
48：18 - 美股炒加息不偏好炒金融股　偏好科技股
48：38 - 美股通脹可買消費股　可留意邊隻？
49：14 - 談碳排放ETF
50：35 - 談奢侈品與買股票　買名牌手袋 vs 買名牌股投資
51：52 - 觀眾問股：美市、歐洲大市ETF值得現價投資？
53：58 - 港股明年預測：談騰訊 （00700）
56：51 - 觀眾問股：商湯科技 （00020） 值得認購嗎？
57：24 - 港股早段市況速報
59：35 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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