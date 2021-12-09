【Omicron變種】譚德塞：再感染風險高 但病情相對輕微

全球持續關注變種新冠病毒株Omicron的傳染性，以及新冠疫苗對Omicron效用。世衛總幹事譚德塞周三（8日）表示，有早期數據指，Omicron較易對新冠肺炎康復者或已接種新冠疫苗人士造成再度感染，但病情則相對為輕。

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世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周三指，南非的新數據表明，對於新冠康復者及完成兩劑接種者而言，Omicron變種的再感染風險較高。但亦有數據指，Omicron引發的病情較Delta變種相對輕微。

譚德塞強調，即使目前有證據指 Omicron引發的病情較輕，但呼籲民眾不要放鬆警惕，警告「現在的自滿需要付出生命代價」。（Any complacency now will cost lives）。他續指，目前仍然需要掌握更多數據以得出確切結論，並敦促全球各國加強監察及匯報Omicron疫情，協助更了解Omicron變種。

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公共衛生緊急計劃執行主任瑞安（Mike Ryan）亦稱，數據指Omicron傳染力強，甚至較Delta變種為高，因此全球必須合力遏止Omicron傳播。

世衛首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）表示，雖然有早期研究暗示Omicron可能削弱輝瑞（Pfizer）效力，但認為相關研究規模較小，現時斷定Omicron會影響新冠疫苗效用仍為時過早，呼籲民眾不要過度反應。

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責任編輯：郭麗明