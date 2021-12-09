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【摺機變磚】Android 12有bug？　三星摺機更新後現故障

科技 16:45 2021/12/09

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三星近日為旗下兩款摺機Galaxy Z Fold 3及Z Flip 3推出系統更新，惟首先於南韓推送Android 12和One UI 4更新，已遇上阻滯。綜合外電報道，有不少Galaxy Z Fold 3及Z Flip 3的南韓用戶在三星論壇上反映，摺機在更新至Android 12後「變磚」。

有部分Galaxy Z Fold 3及Z Flip 3的用戶表示，摺機在安裝Android 12更新後，進入恢復模式，部分則面臨屏幕閃爍、效能低下，以及通訊功能未能配合應用程式運作等。

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相片被刪除 刷新率降低

至於在效能方面的影響，則包括無法截圖，或使用Netflix、YouTube等串流媒體服務，有用戶圖庫中的圖片中還被自行刪除。有些摺機更不能設定為超過60Hz的刷新率，而且音效質量差劣。

由於上述多個問題持續出現，並且愈見嚴重，外媒《SamMobile》指出，三星已暫停為Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Flip 3用戶推出 Android 12更新。

【三星動向】三星擬夥微軟推AR眼鏡　最快2024年登場

責任編輯：張寶燕

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