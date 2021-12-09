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【元宇宙】在元宇宙也要「扮靚」？　Ralph Lauren推出虛擬時裝系列

商業 13:30 2021/12/09

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玩家可以購買1990年代系列的復古運動服裝，而這些物品的售價預計為125至300 Robux（Roblox 貨幣），即約1.25至3美元。（Ralph Lauren）

自Meta提出元宇宙概念後，市場對其討論度大增。至於美國服裝品牌Ralph Lauren將於Roblox的虛擬世界推出首款時裝系列，成為新一間嘗試在虛擬世界中建立品牌知名度的服裝品牌。

【遊戲熱話】趕上NFT熱潮 Ubisoft推NFT平台Quartz售賣遊戲道具

據《彭博》報道，Ralph Lauren在Roblox的虛擬宇宙提供「冬日大逃亡」（Winter Escape）體驗，玩家可以購買1990年代系列的復古運動服裝，而這些物品的售價預計為125至300 Robux（Roblox 貨幣），即約1.25至3美元。

GUCCI推虛擬手提包　價格媲美實體產品

除了Ralph Lauren，不少國際品牌如NIKE、GUCCI早已推出虛擬產品。其中GUCCI在今年8月於Roblox發表一款限量版虛擬手提包，產品一開始的售價為475 Robux，約5 美元（即約39港元），但由於產品只發售兩天，每天只售賣一小時，最終令其價格急升至35萬 Robux，約4,115美元（即約32,088港元），甚至有人試圖以超過一萬美元的價格出售，而同款的手提包在現實世界中的售價為3,400美元（即約26,513港元）。

【聖誕節】蘋果聖誕彩蛋登場 輸入一句話屏幕即下雪

【元宇宙】3D虛擬店突破電商限制 助品牌突出形像

記者：廖淑瑩

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