【遊戲熱話】熱潮不減！　Pokémon新作首周銷售媲美上一代作品

▲ 以Switch平台來看，《寶可夢晶燦鑽石／明亮珍珠》在日本上市前三天就售出139萬套實體遊戲。

寶可夢（Pokémon）系列最新在Switch上發售的《寶可夢晶燦鑽石／明亮珍珠》，上市後雖然引起玩家不少負面評論，加上遊戲出現Bug災情，但對銷情沒有影響，官方表示首周銷量突破600萬套，媲美上一代《寶可夢劍／盾》。

【機迷熱話】Pokémon Go推iOS版更新 支援120Hz屏幕刷新率

據悉，《寶可夢晶燦鑽石／明亮珍珠》首周銷量與上一代《寶可夢劍／盾》相若。至於版本方面，不少玩家選擇晶燦鑽石版，但具體數據則無法得知。當年《寶可夢劍／盾》上市時，一度成為Switch史上賣出最快、最多的寶可夢作品，顯示兩者的銷售量相若。以Switch平台來看，《寶可夢晶燦鑽石／明亮珍珠》在日本上市前三天就售出139萬套實體遊戲。

【遊戲熱話】趕上NFT熱潮 Ubisoft推NFT平台Quartz售賣遊戲道具

雖然遊戲銷量突破600萬套，但在遊戲推出時並沒有受到玩家青睞，除了改由ILCA開發商負責研發，而遊戲中的黏土人風格與《寶可夢 劍／盾》版本差異太大也讓粉絲感到驚訝，加上不少玩家發現遊戲出現Bug，令遊戲出現不少負面評論。

【機迷熱話】厚機版PS4料明年退役 Sony不再提供維修服務

記者：廖淑瑩