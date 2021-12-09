【新股IPO】畢馬威：明年集資額預測4000至4500億元　全年料有過百隻新股

▲ 左起，畢馬威中國香港區新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀及畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌。

香港新股市場在下半年較為疲弱，會計師事務所畢馬威再度下調今年全年的新股集資額預測至3560億元，全年將有約110隻新股上市。不過，畢馬威預測明年香港的IPO活動仍然頻繁，2022年全年將會有100至120隻新股上市，集資總額達4000至4500億元。

畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌表示，本港市場新經濟股估值上與上半年相差很遠，因此不少大型客戶很多都會選擇在更加適合的窗口上市。今年第三、第四季度有很多新股上市申請延期，預計在明年初未必能夠很快復甦，在2022年上半年，新股上市進程仍然會比較緩慢，但在下半年新股市場氣氛能夠回暖。

新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀表示，市場情況波動、新股上市股價表現不理想等情況，都會影響公司時間表。

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近期市傳內地將會加強內地公司使用VIE架構上市的規管，朱雅儀表示，內地政策主要是針對國家安全的方向加強審批，但如果公司的商業模式對市場有需求，而亦有集資需要，相信長遠影響不大，只是短期內會影響公司的上市時間表。

《外國公司問責法案》日前已經正式生效，劉大昌表示，預計未來將會有更多中概股回來香港上市，不過公司的集資規模或會較之前更小。而聯交所早前亦通過諮詢，在明年將放寬第二上市的條件，預計會有再多20至30間公司符合條件回流上市。

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記者﹕梁安琪