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【新股IPO】畢馬威：明年新股集資額預測4000至4500億元　全年料有過百隻IPO

股市 13:21 2021/12/09

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【新股IPO】畢馬威：明年新股集資額預測4000至4500億元　全年料有過百隻IPO

香港新股市場在下半年較為疲弱，會計師事務所畢馬威再度下調今年全年的新股集資額預測至3560億元，全年將有約110隻新股上市。不過，畢馬威預測明年香港的IPO活動仍然頻繁，2022年全年將會有100至120隻新股上市，集資總額達4000至4500億元。

畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌表示，本港市場新經濟股估值上與上半年相差很遠，因此不少大型客戶很多都會選擇在更加適合的窗口上市。今年第三、第四季度有很多新股上市申請延期，預計在明年初未必能夠很快復甦，在2022年上半年，新股上市進程仍然會比較緩慢，但在下半年新股市場氣氛能夠回暖。

新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀表示，市場情況波動、新股上市股價表現不理想等情況，都會影響公司時間表。

回流上市中概股集資規模或減 【下一頁】 

近期市傳內地將會加強內地公司使用VIE架構上市的規管，朱雅儀表示，內地政策主要是針對國家安全的方向加強審批，但如果公司的商業模式對市場有需求，而亦有集資需要，相信長遠影響不大，只是短期內會影響公司的上市時間表。

《外國公司問責法案》日前已經正式生效，劉大昌表示，預計未來將會有更多中概股回來香港上市，不過公司的集資規模或會較之前更小。而聯交所早前亦通過諮詢，在明年將放寬第二上市的條件，預計會有再多20至30間公司符合條件回流上市。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具    

晉達特約：ESG投資漸成主流　從減碳趨勢尋機遇（立即收看） 

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記者﹕梁安琪

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