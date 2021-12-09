【2022年部署】瑞銀料恒指明年底27000點　薦3大類股份 （附首選股及目標價）

▲ 瑞銀發表港股策略報告，對MSCI香港指數及恒指2022年底的目標價分別定於12400點及27000點。

瑞銀發表港股策略報告，對MSCI香港指數及恒指2022年底的目標價分別定於12400點及27000點，目標價較現價有7%至13%回報空間。該行同時預測，在高基數效應及內地經濟放緩下，恒指成份股盈利增長將於2022及2023年分別放緩至11%及14%，MSCI香港指數的預測盈利增長則料於未來兩年分別降至13%及11%。

瑞銀續指，美國減慢買債連同通脹見頂，料將刺激實際息率，繼而拖慢港元資金流，並為指數估值造成壓力，這亦是該行的主要憂慮。即使南向資金流可望隨著內地信貸情況見底而改善，對MSCI香港指數之直接影響料僅溫和，因南向資金持有港股的比重低。

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備*【按此即睇】

不過，本港料於本月稍後時間通關，有關因素有望推動盈利復甦。在增長放緩、貨幣政策趨緊與實質息率趨升下，瑞銀料本地銀行股、通關受惠股尤其是濠賭股，以及高息股，合共三類股份，將於明年跑贏大市。該行解釋，本地銀行股估值吸引且料受惠實際息率走高，而濠賭股則受惠潛在通關與澳門賭業監管轉趨明朗，至於派息具增長的高息股則有望在資本回報相對有限的情況下跑贏。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

MSCI香港指數的預測市盈率已由年初的18.5倍降至現時的15.7倍，瑞銀相信該指數估值已不再昂貴，料其明年底預測市盈率進一步降至15倍，原因是金融狀況趨緊會觸發實際息率走高。該行提醒，相較MSCI香港指數其他板塊，非銀行類金融股更易受估值下調風險影響，因該板塊存在估值溢價。

晉達特約：ESG投資漸成主流 從減碳趨勢尋機遇（立即收看）

相關文章﹕

【2022展望】瑞信予恒指3個月目標價25000點 通關成本地股催化劑

【恒指目標】德銀料恒指明年底達37000點 股票為儲蓄首選資產