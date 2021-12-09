Google全球員工每人派1.2萬花紅 實習生都有份

Google早前已因應新冠肺炎疫情宣布，無限期暫緩全球員工重回辦公室。Google周三（8日）再宣布，今年將向全球僱員發放額外花紅，每人一次性派1,600美元（約1.2萬港元）。Google發言人表示，派發花紅是為了在疫情期間支援員工。

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《路透社》引述Google發言人報道，公司本月內將向全球員工一次性發放1,600美元現金獎勵，外判員工及實習生亦有份領取。發言人表示，是次現金花紅屬額外獎勵，並不納入員工在家工作津貼或福利獎金計劃。Google指發放額外花紅是為在疫情期間支援員工，但發言人並未提及公司相關預算金額。

Google今年3月初時有內部調查顯示，其員工在過去1年感到的福利有所減少。Google其後增加一系列福利，包括發放500美元（約3,900港元）現金獎勵。

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由於憂慮Omicron變種病毒傳播及因應部分員工拒絕強制接種疫苗，Google上周宣布無限期推延僱員重回辦公室。Google早前計劃，讓員工從明年1月10日起重回辦公室工作。

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責任編輯：李俊儀