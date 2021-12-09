【供應鏈危機】供應鏈斷裂持續至明年下半年　3項因素助恢復正常　料明年全球貿易量增5.4%

▲ 全球貨物貿易表現於2020年第三季出現收縮，皆因發達經濟體面臨供應鏈瓶頸影響。（法新社圖片）

供應鏈受疫情影響斷裂，據安聯集團旗下貿易信用保險公司裕利安宜的報告顯示，全球疫情反覆、以及中國防疫政策等因素影響，預料這問題持續至2022年下半年。

報告提及，全球貨物貿易表現於2020年第三季出現收縮，皆因發達經濟體面臨供應鏈瓶頸影響。更發現全球貿易量萎縮，75%是生產短缺引起，其次是因運輸延誤導致。隨着全球的新運輸設施和基建陸續於明年投入營運，預計問題得以解決。

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裕利安宜預計，國際貿易流量將由明年下半年起，開始恢復正常，並列出3個因素：

1) 消費者耐用品支出放緩。由於耐用品並不會快速消耗，加上消費者傾向可持續方向改變，耐用品上的支出將放緩。

2) 企業庫存回復正常或高於危機前水平。加上尤以美國為例，資本支出有所增加，原料短缺有所緩解。

3) 新船的數目增加。過去數月全球集裝箱船的新造船訂單，創下歷史新高，佔現有船隊的6.4%。加上美國計劃在港口基建投資170億美元，將有助減少航運延誤。

裕利安宜亞太區高級經濟師黃黎洋預計，全球貿易量將在2022和 2023年分別增長5.4%和4.0%，逐漸恢復至危機前平均水平。惟全球的貿易失衡，例如美國貿易逆差將創歷史新高，而中國貿易順差亦將達歷史高位。

展望未來，裕利安宜預計，能源、電子和機械設備行業在2022年，會持續表現出眾。但2023年全球的出口最強勁的行業，預料為汽車行業，原因為2021年積壓的訂單，以及資本支出較低所致。

國家或地區層面上，裕利安宜亞太區行政總裁馮宇謙表示，據研究反映，亞太區在未來數年將繼續是主要的出口贏家，預計在2021至2023年將帶來超過3萬億美元的出口收益。

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責任編輯：馬意文