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【Apple Car】蘋果自動駕駛項目據報流失3名關鍵工程師

股市 12:38 2021/12/09

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蘋果公司（美：AAPL）努力加快研發電動車之際，彭博報道，蘋果的自動駕駛汽車項目近幾周已流失3名關鍵工程師，可能影響業務進展。

蘋果據報加快研發無人駕駛電動車　股價創新高、再登市值最高公司【下一頁】

據悉，負責Apple Car雷達系統的蘋果首席工程師Eric Rogers近幾周離職，加入了飛行出租車初創公司Joby Aviation Inc.。另外，電池系統部門的工程經理Alex Clarabut加入了空中出租車開發公司Archer Aviation Inc；蘋果硬件工程經理Stephen Spiteri也將加入Archer。Joby和Archer已證實有關消息。

蘋果一位發言人不予置評。

相關文章：【Apple Car】Tesla「大好友」Cathie Wood：蘋果應要收購Tesla　但很高興他們沒有這樣做

【Apple Car】傳蘋果與比亞迪、寧德時代的洽談陷入停滯　

【Apple Car】外電：蘋果要求汽車零件供應商報價　重啟加州電動車實驗室

*蘋果（AAPL.US）股價屢創新高　仍有力再上嗎？* 【按此速睇】

 

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 自動駕駛
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