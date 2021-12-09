【Apple Car】蘋果自動駕駛項目據報流失3名關鍵工程師

蘋果公司（美：AAPL）努力加快研發電動車之際，彭博報道，蘋果的自動駕駛汽車項目近幾周已流失3名關鍵工程師，可能影響業務進展。

據悉，負責Apple Car雷達系統的蘋果首席工程師Eric Rogers近幾周離職，加入了飛行出租車初創公司Joby Aviation Inc.。另外，電池系統部門的工程經理Alex Clarabut加入了空中出租車開發公司Archer Aviation Inc；蘋果硬件工程經理Stephen Spiteri也將加入Archer。Joby和Archer已證實有關消息。

蘋果一位發言人不予置評。

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