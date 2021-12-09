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【可持續金融】滙豐廖宜建：有信心超額完成可持續融資目標　倡提供稅務誘因推可持續金融發展

Hot Talk 12:48 2021/12/09

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滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建表示，銀行在推動可持續金融發展上，通過提供融資，擔當客戶過渡至可持續發展經營模式的角色。他又提出，可以考慮提供稅務誘因，推動更多企業轉往可持續發展經營模式。

廖宜建出席論壇時表示，滙豐集團目標至2030年提供7,500億美元至1萬億美元的可持續發展融資及投資，按照目前情況，有信心可以超額達標。

富達：中國今年綠債發行額勢再破紀錄

富達國際全球企業管治與可持續投資主管陳振輝稱，歐美的可持續金融發展較領先，但整體在行業及地理上仍有不平衡。以綠色債券為例，發行人集中是金融及公用事業機構；若轉觀亞洲，中國繼續是區內最大的綠債發行國家，超過80%的綠債由中國境內的發行人以人民幣發行，又預期中國今年綠債的發行金額會再破紀錄。

陳振輝續指，盡管可持續金融在全球都急速升溫，但仍有關鍵的障礙因素待解決，包括：缺乏一致性的框架、導致投資者的盡職審查成本上漲、而且可持續金融過於集中在個別地區及行業。

瑞銀：歡迎更多ESG相關監管　促進行業發展

同場的瑞銀財富管理亞太區聯席主管兼瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲補充，當更多金融機構積極開發可持續金融產品，更加應該從基金的認證著手，以確保基金符合有關的要求，歡迎更多適用的監管要求。

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瑞銀 ESG 富達 財富及資產管理 可持續投資 亞太 債券 基金 人民幣 綠色債券

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