拜登不考慮派兵烏克蘭 再次警告普京入侵後果嚴重

美國總統拜登與俄羅斯總統普京日前就漸變緊急的俄烏局勢展開商討，惟暫時雙方仍未解決分歧。拜登周三（8日）再次重申，俄羅斯一旦入侵烏克蘭，將面臨前所未見的制裁，但他亦表明美國並不會派兵前往烏克蘭。

普京承諾不入侵烏克蘭 要求拜登確保北約不東擴 【下一頁】

周三離開白宮前往肯薩斯城時，拜登（Joe Biden）向在場記者表明，美國不會派兵保護烏克蘭。同時他亦再次警告普京（Vladimir Putin），如果俄羅斯揮軍進襲烏克蘭，對方將會遭受「前所未見」的制裁。

拜登表示，根據北大西洋公約第5條（North Atlantic Treaty Article 5），一旦北約（NATO）成員國受到攻擊，美國有道德及法律責任保護北約盟友，但此條款並不包括烏克蘭。

拜登料警告普京 若入侵烏克蘭勢有嚴重經濟制裁 【下一頁】

另外，拜登稱在會面中向普京直接了當講述，若俄羅斯入侵烏克蘭帶來的沉重經濟打擊，他相信俄方已明確了解訊息。拜登更表示，美軍可能會因保護北約盟友，在俄羅斯入侵烏克蘭後加大美軍在歐洲的部署。

據悉，美國官員正檢視可能對俄羅斯採取的制裁行動，包括針對普京權力內部核心成員或俄羅斯的能源等。拜登早前亦表示，正與部分與俄羅斯有密切經濟關係的歐洲盟友商討協調，一旦制裁實施，如何聯合行動。

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責任編輯：吳漢培