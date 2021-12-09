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Tesla（TSLA）調整至1000美元之下可以買嗎？

股市 12:20 2021/12/09

分享：

TESLA（TSLA.US）股價造好，經過早陣子回調至978美元後，近日已重拾升勢。投資者若想吼位再買，哪個價位較合適？富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）為你分析。

*重溫《ET開市直擊》足本版－港股、美股走勢預測 捕捉明年投資主題：【按此速睇－附time code】*

欄名 : 3分鐘睇股

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