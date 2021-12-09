Tesla（TSLA）調整至1000美元之下可以買嗎？ 股市 12:20 2021/12/09 分享： TESLA（TSLA.US）股價造好，經過早陣子回調至978美元後，近日已重拾升勢。投資者若想吼位再買，哪個價位較合適？富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）為你分析。 *重溫《ET開市直擊》足本版－港股、美股走勢預測 捕捉明年投資主題：【按此速睇－附time code】* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 Tesla（TSLA）調整至1000美元之下可以買嗎？ 今日 Tesla（TSLA）調整至1000美元之下可以買嗎？ 蘋果（AAPL.US）股價屢創新高 仍有力再上嗎？ 今日 蘋果（AAPL.US）股價屢創新高 仍有力再上嗎？ 中國電力2380今早再破頂 即睇買賣策略 今日 中國電力2380今早再破頂 即睇買賣策略 藥明生物2269逆升逾半成 短炒上望睇幾錢？ 2021/12/08 藥明生物2269逆升逾半成 短炒上望睇幾錢？ 金風科技2208前景中性偏好 現價買入值博 2021/12/08 金風科技2208前景中性偏好 現價買入值博 你可能感興趣 Tesla（TSLA）調整至1000美元之下可以買嗎？ 今日 12:20 Tesla（TSLA）調整至1000美元之下可以買嗎？ 蘋果（AAPL.US）股價屢創新高 仍有力再上嗎？ 今日 12:50 蘋果（AAPL.US）股價屢創新高 仍有力再上嗎？ 中國電力2380今早再破頂 即睇買賣策略 今日 12:38 中國電力2380今早再破頂 即睇買賣策略 最新專欄文章 更多 蘋果（AAPL.US）股價屢創新高 仍有力再上嗎？ 今日 蘋果（AAPL.US）股價屢創新高 仍有力再上嗎？ 中國電力2380今早再破頂 即睇買賣策略 今日 中國電力2380今早再破頂 即睇買賣策略 藥明生物2269逆升逾半成 短炒上望睇幾錢？ 2021/12/08 藥明生物2269逆升逾半成 短炒上望睇幾錢？ 商湯集團（00020）新股上市抽唔抽 青瓷遊戲（06633）又點睇 2021/12/08 商湯集團（00020）新股上市抽唔抽 青瓷遊戲（06633）又點睇 金風科技2208前景中性偏好 現價買入值博 2021/12/08 金風科技2208前景中性偏好 現價買入值博 投資策略 港股 Tesla 美股 美元