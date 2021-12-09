【科技狂人】馬斯克：明年由人類試驗　植入旗下初創研發芯片

有科技狂人之稱的Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）今年初表示，其神經科技和腦機接口初創企業Neuralink研發的大腦芯片，植入猴子的腦中，可讓猴子和電子遊戲連線，可憑意念打機。馬斯克日前接受《華爾街日報》採訪時更表示，希望Neuralink研發的大腦芯片可以由明年展開人體試驗，透過在癱瘓病患者的身上植入芯片，協助他們行走。

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馬斯克強調，這個系統優先針對四肢癱瘓或是只有手部及腿部的部分癱瘓民眾來進行測試，如果能夠順利進行，未來更有望造福中風或植物人，成醫療科技的一大突破。

馬斯克早於2016年成立該初創Neuralink，目標以植入無線大腦運算芯片，治療神經系統疾病如 阿茲海默症（​Alzheimer's disease，又稱老年癡呆症）、脊椎損傷，並且令人類能更融合人工智能（AI）。

由於早前的動物試驗成果良好，馬斯克指，希望明年起由患有脊椎損傷人士，作第一批使用這項技術，而目前只待美國食品及藥物管理局 (FDA) 的批准。

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責任編輯：張寶燕