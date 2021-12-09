蘋果（AAPL.US）股價屢創新高 仍有力再上嗎？ 股市 12:50 2021/12/09 分享： 蘋果（AAPL.US）股價屢創新高，昨晚再有利好消息傳出，市場消息指，蘋果行政總裁Tim Cook早前與中國政府簽署估計高達2750億美元（2.1萬億港元）的協議，以擺平蘋果可能在中國面臨的威脅。蘋果股價會否有力再上？富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）為你分析。 重溫《ET開市直擊》足本版：港股、美股走勢預測 睇實明年投資主題【按此-附Time code】 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 蘋果（AAPL.US）股價屢創新高 仍有力再上嗎？ 今日 蘋果（AAPL.US）股價屢創新高 仍有力再上嗎？ 中國電力2380今早再破頂 即睇買賣策略 今日 中國電力2380今早再破頂 即睇買賣策略 藥明生物2269逆升逾半成 短炒上望睇幾錢？ 2021/12/08 藥明生物2269逆升逾半成 短炒上望睇幾錢？ 金風科技2208前景中性偏好 現價買入值博 2021/12/08 金風科技2208前景中性偏好 現價買入值博 商湯集團（00020）新股上市抽唔抽 青瓷遊戲（06633）又點睇 2021/12/08 商湯集團（00020）新股上市抽唔抽 青瓷遊戲（06633）又點睇 你可能感興趣 蘋果（AAPL.US）股價屢創新高 仍有力再上嗎？ 今日 12:50 蘋果（AAPL.US）股價屢創新高 仍有力再上嗎？ 中國電力2380今早再破頂 即睇買賣策略 今日 12:38 中國電力2380今早再破頂 即睇買賣策略 藥明生物2269逆升逾半成 短炒上望睇幾錢？ 17:55 2021/12/08 藥明生物2269逆升逾半成 短炒上望睇幾錢？ 最新專欄文章 更多 中國電力2380今早再破頂 即睇買賣策略 今日 中國電力2380今早再破頂 即睇買賣策略 Tesla（TSLA）調整至1000美元之下可以買嗎？ 今日 Tesla（TSLA）調整至1000美元之下可以買嗎？ 藥明生物2269逆升逾半成 短炒上望睇幾錢？ 2021/12/08 藥明生物2269逆升逾半成 短炒上望睇幾錢？ 商湯集團（00020）新股上市抽唔抽 青瓷遊戲（06633）又點睇 2021/12/08 商湯集團（00020）新股上市抽唔抽 青瓷遊戲（06633）又點睇 金風科技2208前景中性偏好 現價買入值博 2021/12/08 金風科技2208前景中性偏好 現價買入值博 行政 高達 中國 美元 投資策略 屢創新高 港元 港股 美股