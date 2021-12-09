蘋果（AAPL.US）股價屢創新高　仍有力再上嗎？

蘋果（AAPL.US）股價屢創新高，昨晚再有利好消息傳出，市場消息指，蘋果行政總裁Tim Cook早前與中國政府簽署估計高達2750億美元（2.1萬億港元）的協議，以擺平蘋果可能在中國面臨的威脅。蘋果股價會否有力再上？富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）為你分析。

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