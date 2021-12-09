【石Sir午市閒談】今日推介GX中國半導｜偉易達、港交所、友邦、小米、藥明生物最新部署

恒生指數中午收報24210點，升213點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介GX中國半導 （03191） ，另亦會分析偉易達 （00303） 、港交所 （00388） 、友邦 （01299） 、小米 （01810） 、藥明生物 （02269） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

01：27 – 偉易達 （00303） 要升破64.50元才好

02：25 – 港交所 （00388） 企穩470.00元始好

04：22 – 友邦 （01299） 回企85.00元上才好

05：50 – 小米 （01810） 回企20.30元上才好

07：21 – 藥明生物 （02269） 要升破112.00元才好

09：04 – GX中國半導 （03191） 長綫半導體業好

11：52 – 推介股表現記錄

12：36 – 過去7日解答問題記錄

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