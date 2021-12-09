美FDA批緊急授權抗新冠藥Evusheld 僅限特定民眾使用

美國食品及藥物管理局周三（8日）授權緊急使用阿斯利康的抗新冠病毒的抗體雞尾酒藥物「Evusheld」，藥物目前只批准讓免疫系統功能較弱、或對新冠疫苗有嚴重副作用的特定民眾使用，可預防感染新冠病毒。

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英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）一款抗體雞尾酒藥物「Evusheld」，周三獲美國食品及藥物管理局（FDA） 授權緊急使用。FDA目前僅獲准Evusheld用於免疫系統功能低下、或對新冠疫苗有嚴重副作用的12歲以上成人及青少年，他們需未感染新冠病毒、最近未與新冠患者有接觸。

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Evusheld由兩種抗體混合而成、需以分開兩次以肌肉注射方式用藥，FDA指，Evusheld能夠為接種新冠疫苗後，產生的抗體不足以防止感染新冠病毒，或對疫苗有強烈不良反應的人士，提供替代的抗新冠病毒治療。FDA亦強調，對於適合接種新冠疫苗的民眾來說，Evusheld無法取代疫苗，他們仍然需要打針。

阿斯利康上月已同意向美國當局提供70萬劑Evusheld。藥物在早前的臨床測試結果顯示，能將參與者感染新冠病毒的風險減低77%，效用可持續6個月至一年。

巴林屬全球首個批准緊急使用Evusheld的國家。

責任編輯：郭麗明

