【券商點睇】人民幣滙率創逾三年新高之際 專家稱轉弱拐點正形成

最近人民幣滙價轉強，再次引起市場關注。人民幣在岸價（CNY）升穿6.35關口，創逾三年新高。市場分析，人民幣破位，主要因出口高景氣、外資流入、貨幣政策穩健等因素支持。而且，臨近年尾，企業集中結滙可能在一定程度上促使人民幣升值較快。但由於季節性和交易性因素的影響未必可持續，料人民幣滙率仍會維持雙向波動的趨勢不變。

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華創證券首席宏觀分析師張瑜表示，人民幣走強的同時，推動滙率回調的動因正在積蓄。張瑜指出，人民幣滙率的大拐點正在形成。「疫情後，人民幣滙率持續走強的行情可能正在接近尾聲，明年人民幣易貶難升。」

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張瑜解釋，當前人民幣需要重點關注來自三方面的貶值風險。一是明年初新的5萬美元境內居民便利化換滙額度刷新生成，從歷史規律看，這會對人民幣滙率造成一定的季節性貶值壓力。二是聯儲局態度逐漸轉鷹，開啟貨幣政策收緊周期，聯邦基金期貨已在定價2022年7月首次加息；同時，中美經濟增速之差在收窄，明年中美實際GDP增速差或將收窄至1989年以來最小。在歷史上三輪中美經濟、貨幣背離期，人民幣回落都趨向於貶值。三是資本流入對2022年人民幣滙率的支撐也在走弱，隨著聯儲局進入緊縮周期，中國等新興市場經濟體本就有資本外流、資產價格下跌的風險。

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記者：林衛