  • 23°C
香港時間 : 20211209日 (四) 13:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】人民幣滙率創逾三年新高之際 專家稱轉弱拐點正形成

股樓投資 13:21 2021/12/09

分享：

最近人民幣滙價轉強，再次引起市場關注。人民幣在岸價（CNY）升穿6.35關口，創逾三年新高。市場分析，人民幣破位，主要因出口高景氣、外資流入、貨幣政策穩健等因素支持。而且，臨近年尾，企業集中結滙可能在一定程度上促使人民幣升值較快。但由於季節性和交易性因素的影響未必可持續，料人民幣滙率仍會維持雙向波動的趨勢不變。

【PPI】原材料價格向上勢頭初步遏制 中國最新PPI增速降至12.9%，請按【見下頁

華創證券首席宏觀分析師張瑜表示，人民幣走強的同時，推動滙率回調的動因正在積蓄。張瑜指出，人民幣滙率的大拐點正在形成。「疫情後，人民幣滙率持續走強的行情可能正在接近尾聲，明年人民幣易貶難升。」

【延伸閱讀】2022年部署：建銀國際料港股明年先高後低 恒指最高見28600點 推薦10大焦點股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

張瑜解釋，當前人民幣需要重點關注來自三方面的貶值風險。一是明年初新的5萬美元境內居民便利化換滙額度刷新生成，從歷史規律看，這會對人民幣滙率造成一定的季節性貶值壓力。二是聯儲局態度逐漸轉鷹，開啟貨幣政策收緊周期，聯邦基金期貨已在定價2022年7月首次加息；同時，中美經濟增速之差在收窄，明年中美實際GDP增速差或將收窄至1989年以來最小。在歷史上三輪中美經濟、貨幣背離期，人民幣回落都趨向於貶值。三是資本流入對2022年人民幣滙率的支撐也在走弱，隨著聯儲局進入緊縮周期，中國等新興市場經濟體本就有資本外流、資產價格下跌的風險。

【同場加映】iM Cafe：人行又放水 唔買內房買甚麽

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

經濟 人民幣 中國

下一篇文章

【PPI】原材料價格向上勢頭初步遏制 中國最新PPI增速降至12.9%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】兩上司開會談不攏 女方「拉大隊走人」 男方只說一句 實習生尷尬就範
【職場熱話】兩上司開會談不攏 女方「拉大隊走人」 男方只說一句 實習生尷尬就範
MIRROR《Music On The Road》音樂會 氣球應援新趨勢 姜濤唱新歌《鏡中鏡》搶鏡
MIRROR《Music On The Road》音樂會 氣球應援新趨勢 姜濤唱新歌《鏡中鏡》搶鏡
【樓市熱話】家庭主婦成「大業主」 一棟大廈擁多個單位 細問原來另有目的
【樓市熱話】家庭主婦成「大業主」 一棟大廈擁多個單位 細問原來另有目的
【2022年部署】花旗予恒指2022年底目標28000點 推薦6隻港股為明年首選
【2022年部署】花旗予恒指2022年底目標28000點 推薦6隻港股為明年首選
【理財熱話】天降橫財！英稅務署匯錯錢 一覺醒來帳戶多800萬 英婦提心吊膽一年
【理財熱話】天降橫財！英稅務署匯錯錢 一覺醒來帳戶多800萬 英婦提心吊膽一年
美國加息在即　想等樓價大跌入市　萊坊：預計明年樓價升3%
美國加息在即　想等樓價大跌入市　萊坊：預計明年樓價升3%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款