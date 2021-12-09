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【PPI】原材料價格向上勢頭初步遏制 中國最新PPI增速降至12.9%

股樓投資 12:21 2021/12/09

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國家統計局公布，11月份工業品出廠價格指數（PPI）按年上漲12.9%，從上月創紀錄的高位有所回落，但還是高於預期。當局解釋，PPI漲幅回落主要是保供穩價政策落實力度不斷加大，煤炭、金屬等能源和原材料價格快速上漲勢頭初步得到遏制。

【恒大危機】工信部公布車輛生產許可清單 恒大汽車申報未獲批，請按【見下頁

其中，11月份PPI按月持平。本來市場預期11月PPI按年漲幅或降至12%，並在未來幾個月維持下降趨勢，反映最新數字明顯高於市場預期。國家統計局官員稱，多部門聯動遏制煤炭價格非理性上漲，煤炭產量和市場供應量持續增加，煤炭開採和洗選業價格由上漲20.1%轉為下降4.9%，煤炭加工價格由上漲12.8%轉為下降8.4%。

【延伸閱讀】元宇宙：大摩預計元宇宙引發8萬億美元商機 看好5隻美股受惠，請按【見下頁

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同時，當局公布11月份居民消費價格指數（CPI）按年上漲2.3%，比上月擴大0.8個百分點，卻低於市場預期。扣除食品和能源價格的核心CPI按年升1.2%，漲幅比上月回落0.1個百分點。

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記者：林衛

經濟 中國 國家統計局 PPI CPI

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