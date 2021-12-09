【中港通關】香港健康碼明接受登記　傳一人確診全區列「黃碼」

本港與內地有望在短期通關，「香港健康碼」明天起亦會接受市民登記，一旦通關，必須取得「綠碼」，才可獲得免檢進入內地。本地報章引述消息人士報道，衛生署正在制訂港康碼「紅、黃、綠碼」的標準。在兩地通關後若出現確診個案，列為未能通關的區域會較現時的強制檢測闊。由於港康碼沒有追蹤功能，在「紅黃綠碼」的界定上，會採取「寧枉毋縱」的嚴格標準。

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據悉，當局初步構想，若一幢大廈有人確診，居於大廈內的居民會全部被界定為「紅碼」，所屬屋苑居民肯定會全數界定為「黃碼」；當局更考慮，將「黃碼」範圍擴闊至患者所住地區，至於範圍有多大，則仍在研究之中。這意味若所居住地區有人確診，當區居民就不能免檢進入內地。而港人進入內地後，若健康碼「由綠轉黃或紅」，亦要根據內地標準作隔離處理。

香港健康碼明天開放登記，本港居民要實名登記、填寫居住地址和新冠疫苗接種紀錄，以及上載安心出行的行蹤紀錄。一旦通關，香港居民要免檢進入內地，必須下載港康碼，而且要取得「綠碼」。



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