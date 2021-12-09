約翰遜強調收緊防疫非封城 籲勿放棄聖誕派對

因應新冠肺炎Omicron變種病毒在英國蔓延，英國首相約翰遜周三（8日）宣布收緊防疫措施。約翰遜強調，實施新防疫措施並非封城，民眾不應放棄舉辦聖誕派對。約翰遜承認目前尚未確定Omicron變種是否更危險，但指收緊防疫措施是負責之舉。

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約翰遜（Boris Johnson）周三晚舉行新聞發布會，宣布實行「B計劃」收緊一系列防疫措施，包括要求民眾下周一（13日）起在家辦公，1周內將要求進入大型場所必須出示疫苗護照，周五（10日）起在戲院等大部分公眾場所必須佩戴口罩。曾接觸Omicron變種患者人士需每日接受檢測，取代過往接受隔離措施。

約翰遜在記者會上被問及，民眾應否取消舉行聖誕派對。他回應表示，當局不希望學校提早放聖誕假，亦不希望民眾取消舉辦聖誕派對計劃。惟約翰遜承認，所有民眾都應謹慎行事，保持空氣流通，勤洗手，參加派對前接受檢測減少病毒傳播機會。

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約翰遜其後補充指，雖然實施「B計劃」或會令部分人感到失望，但他強調措施並非封城，是令所有人可以盡可能恢復正常節日慶祝的最佳方法。他形容，實施「B計劃」是「適當且負責任」的行為。

約翰遜承認，目前仍不確定Omicron變種會否令疫情變得更嚴重，不能假設新變種不如之前變種病毒株危險，Omicron變種確診個案或在2至3日之間翻倍增加。 英國廣播公司（BBC）引述英國政府洩漏的文件報道，當局收緊防疫措施是為減少病毒傳播，同時避免英國國民保健服務（NHS）陷入崩潰。

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責任編輯：李俊儀