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【英國疫情】英超熱刺13人確診 孫興慜疑中招（第二版）

環球社會熱點 22:34 2021/12/09

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為夠能照常舉辦賽事，英國嚴格執行體育賽事參與者的新冠檢測及防疫。惟英格蘭超級足球聯賽球會熱刺近日爆發疫情，隊內多名球員及職員確診，臨時宣布取消周四晚上舉行的歐洲協會聯賽賽事。據報熱刺的確診人數正在增加，或令其未來數場英超及國內盃賽都要延遲舉行。

（第二版更新懷疑確診球員名單）

美斯7奪金球獎再創歷史 C朗三甲不入 【下一頁】

倫敦球會熱刺（Tottenham Hotspurs）周三（8日）表示，隊內8名球員及5位職員確診，同日亦關閉一隊的訓練場地。受今次確診潮影響，熱刺宣布取消與法國球會雷恩（Rennes）於周四（9日）舉行的歐洲協會聯賽G組最後一輪小組賽賽事。

Football Insider報道，熱刺日前的操練有8名球員缺席，而他們均染上新冠肺炎，包括孫興慜、盧卡斯摩拉（Lucas Moura）、賓戴維斯（Ben Davies）、羅美路（Cristian Romero），以及早前宣布確診的艾馬遜（Emerson Royal）及拜恩基爾（Bryan Gil）。

早前出任暫代領隊的賴恩美臣（Ryan Mason），則有傳是5名染疫教練及職員之一。

熱刺未來數場聯賽及國內盃賽恐怕亦受影響，包括3場英超聯賽，對白禮頓、李斯特城及利物浦，以及與韋斯咸在聯賽盃8強的對決。

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曼聯新看守領隊工作簽證未批 缺席周末「紅藍大戰」 【下一頁】

熱刺領隊干地（Antonio Conte）同日表示，對現時的情況感到十分恐慌，每日球隊增加更多人確診，不知道明天隊內情況會變成如何。不過，干地未有回應隊內的確診個案是否與Omicron變種有關。

雷恩批評熱刺單方面取消比賽，更表示會保留向歐洲足協追究責任的權利。雷恩指摘熱刺的做法有違公平競技精神，在雙方往來確定賽事會如期舉行的電郵中，熱刺並未提及或有意取消比賽。

歐洲足協其後表示，熱刺未能滿足最少有13名註冊球員可以上陣的要求，故批准賽事延期。

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責任編輯：吳漢培

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