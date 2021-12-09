【英國疫情】英超熱刺13人確診 取消周中歐協聯比賽

為夠能照常舉辦賽事，英國嚴格執行體育賽事參與者的新冠肺炎檢測及防疫。但英格蘭超級足球聯賽球會熱刺近日爆發疫情，隊內多名球員及職員確診，因此臨時宣布取消周四晚舉行的歐洲協會聯賽賽事。

美斯7奪金球獎再創歷史 C朗三甲不入 【下一頁】

倫敦球會熱刺（Tottenham Hotspurs）周三（8日）表示，隊內8名球員及5位職員確診，同日亦關閉一隊的訓練場地。受今次確診潮影響，熱刺宣布取消與法國球會雷恩（Rennes）於周四（9日）舉行的歐洲協會聯賽G組最後一輪小組賽賽事。

同時，熱刺未來數場聯賽及國內盃賽恐怕亦受影響，包括3場聯賽，作客對白禮頓與李斯特城及主場對利物浦，以及與同市球會韋斯咸（Westham）在聯賽盃8強的對決。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

曼聯新看守領隊工作簽證未批 缺席周末「紅藍大戰」 【下一頁】

熱刺領隊干地（Antonio Conte）同日表示，對現時的情況感到十分恐慌，每日球隊增加更多人確診，不知道明天隊內情況會變成如何。不過，干地未有回應隊內的確診個案是否與Omicron變種有關。

雷恩批評熱刺單方面取消比賽，更表示會保留向歐洲足協追究責任的權利。雷恩指摘熱刺的做法有違公平競技精神，在雙方往來確定賽事會如期舉行的電郵中，熱刺並未提及他們或有意取消比賽。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培